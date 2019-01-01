سكالوني وتيتي يدعوان ميسي للمشاركة في كوبا أميركا بالبرازيل

حتى مدرب البرازيل يريد عودة ميسي للتانجو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، تفاؤله بعودة نجم بلاده ليونيل ميسي مرة أخرى لصفوف الفريق قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا المقبلة.

ويغيب ميسي عن صفوف التانجو منذ مشاركته الأخيرة بقميص الفريق في نهائيات كأس العالم الماضية روسيا 2018.

وقالت تقارير إن تم الاتفاق مع ميسي على العودة مرة جديدة للمنتخب بداية من اللقاء الودي مع فينزويلا في مارس المقبل.

وقال سكالوني للمراسلين بعد مراسم قرعة البطولة: "سنتحدث مع ليو قبل إعلان قائمة مارس، ولكن عندما يكون التوقيت صحيحاً".

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إليكم قرعة كوبا أميركا 2019 📋 pic.twitter.com/9FoYwS00fJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

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وأضاف: "أتمنى أن يكون حاضراً، ولكن الأهم أن يكون سعيداً، أملك إحساساً طيباً حيال الأمر".

وأيد تيتي، مدرب البرازيل، تصريحات سكالوني قائلاً: "أريد ميسي وأفضل اللاعبين للتواجد في البرازيل، كل الفرق يجب أن تكون بكل نجومها".

وختم: "أتوقع نيمار، ميسي، سانشيز، سواريز، وكذلك جيريرو أن يتواجدوا في البطولة".

وجمعت القرعة الأرجنتين بالمجموعة الثانية مع كلاً من كولومبيا، الباراجواي، وقطر.