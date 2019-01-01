سكالوني: الأرجنتين يمتلك منتخبًا قويًا

تعرف على تصريحات سكالوني في المؤتمر الصحفي لمباراة فنزويلا

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنّ بلاده تمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين لديهم القدرة على المضي قدمًا في كوبا أمريكا.

الأرجنتين تضرب موعدًا مساء اليوم، الجمعة، في ربع نهائي كوبا أمريكا مع فنزويلا وفي حال التأهل ستواجه البرازيل.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أننا نمتلك فريقًا جيدًا وجئنا من انتصار منحنا دفعة كبيرة للأمام".

وتابع: "نعلم أنّ مواجهة فنزويلا لن تكون سهلة على الإطلاق ولكن لدينا الثقة في قدرة اللاعبين على تقديم الأفضل".

ولم تخسر البيسيليستي ولا مرة في 5 مواجهات مع فنزويلا بكوبا أمريكا مسجلة 28 هدفًا واستقبلت 3 فقط.

✨البرازيل إلى الدور نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.



#CopaAmerica pic.twitter.com/uDV7VfQP26 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وأردف: "كرة القدم تطورت وكل منتخب نواجهه لن يكون سهلًا خاصة وأنّ المباراة في دور إقصائي بالكوبا".

واختتم: "في بعض الأوقات يتعامل الجمهور مع مباراة كرة القدم على أنّها حرب وهذا يضع المزيد من الضغط على اللاعبين. الجميع متحد ولديه هدف واحد خلال كوبا أمريكا".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى نهائي البطولة في 4 مرات من آخر 5 نسخ دون تحقيق البطولة.