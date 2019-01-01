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سكالوني: سأعتزل إذا حققت كوبا أمريكا مع الأرجنتين

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@Argentina
سكالوني في بداية مشواره التدريبي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، أنه سيعتزل حال نجح في قيادة التانجو لتحقيق لقب كوبا أمريكا الحالية في البرازيل.

الأرجنتين احتلت المرتبة الثانية في آخر نسختين بعدما خسرت مرتين بركلات الترجيح أمام حامل اللقب تشيلي في 2015 و2016.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي للقاء كولومبيا: "إذا فزت بالكوبا أمريكا سأعتزل، هذا الفريق وصل النهائي مرتين، سيكون صعباً تكرار الأمر وعدم الفوز".

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وأكمل: "نريد لعب كل المباريات ونظهر للاعبين أهمية هذا القميص، ميسي متحمس، وُلد للعب الكرة والفوز، حماسته ومشاركته لها معنا تسعدنا كثيراً".

وتفتتح الأرجنتين مبارياتها عندما تواجه كولومبيا فجر الأحد ضمن لقاءات المجموعة الثانية.

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