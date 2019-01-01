سقوط مانشستر سيتي وتذبذب ليفربول.. هل يفسح تشيلسي الفرصة للمنافسة ثلاثية؟

الأسابيع الأخيرة تشهد مفاجآت عديدة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا فهل تشهد مواجهة ليفربول أمام تشيلسي جديدًا يغير شكل المنافسة على البريميرليج

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت الأسابيع الأخيرة العديد من التغيرات في موازين القوى بين فرق الدوري الإنجليزي فشاهدنا البطل مانشستر سيتي يتعرض للخسارة من نوريتش وفرقًا دعمت نفسها بعناصر قوية تتعرض للهزائم وآخرى لم يكن سوق الانتقالات متاحًا لها مثل تشيلسي قد بدأت في استعادة نسق الانتصارات.

مانشستر سيتي نفسه من المتوقع أن يسقط في مشاكل عديدة بالفترة المقبلة في ظل الإصابات المتكررة في الدفاع والتي تسبب أزامات عديدة.

وبعيدًا عن الدوري الإنجليزي تعرض المنافس الشديد لمانشستر سيتي لهزيمة قاسية أمام نابولي بهدفين نظيفين، ولديه من المشاكل ما يكفيه.

الفريق لديه مشكلة تذبذب مستوى في الدوري الإنجليزي وتراجع واضح في أوقات كثيرة بالرغم من تحقيقه للانتصارات بشكل متوالي.

بالإضافة لذلك عانى مؤخرًا من أزمة بين نجميه الكبيرين محمد صلاح وساديو ماني وانعكست تلك الأزمة على نتيجة مباراة نابولي.

كل تلك التغيرات التي شاهدناها توحي أن المنافسة على الدوري الإنجليزي لن تكون ثنائية مثلما كان الحال في الموسم الماضي حتى اللحظة الأخيرة من الموسم.

فان دايك يوضح حقيقة مفاوضات عقده الجديد مع ليفربول

لو افترضنا أن تشيلسي سيستطيع تجاوز ليفربول وتحقيق الفوز عليه في الأسبوع المقبل بلقاء الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، فنتيجة مثل تلك ستغير شكل الجدول بشكل كبير للأسابيع التالية.

وقتها سيتجمد رصيد ليفربول عند النقطة الـ ١٥ بينما يصبح رصيد مانشستر سيتي مرشحًا للارتفاع لـ ١٣ نقطة ومن خلفه توتنهام ومانشستر يونايتد وليستر سيتي وآرسنال مرشحون جميعًا للنقطة رقم ١١.

كل هذا دون حساب وصول تشيلسي للنقطة رقم ١١ وعودة لمنطقة المنافسة من جديد وهو الأمر الذي يضيف دافع إضافي لنجوم البلوز من أجل الفوز بالمباراة.

صحيح أن توتنهام لم يبدأ الموسم بشكل جيد لكن أداء الفريق أصبح تصاعديًا والجميع يعرف قدرة الفريق اللندني في الاستمرار بجمع النقاط حتى نهاية الموسم.

كذلك الحال لمانشستر يونايتد وتشيلسي اللذان عادا للانتصارات من جديد في الفترة الماضية، وخلفهم آرسنال الذي يتعثر فعلًا لكنه يستعيد مؤخرًا عدد من عناصره الغائبة للإصابة، بالإضافة لانتشار أنباء حول تغيير خطة اللعب لثلاث مدافعين في الخلف لحل الأزمة الحالية.

كل تلك المؤشرات قد تجعلنا نرى بطولة بريميرليج مختلفة هذا الموسم بسباق ثلاثي أو حتى أوسع شرط ألا يظهر كل من ليفربول ومانشستر سيتي طفرات استثنائية في الفترة المقبلة.