ليفربول

سقطة جيرارد وفارق نقطة .. محاولات ليفربول الفاشلة لحصد الدوري الإنجليزي

آخر تحديث
التعليقات()
Liverpool campione
Goal
تعرف على المرات التي كاد فيها ليفربول أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية.

حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، وذلك على الرغم من تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة، والسبب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.

ومنح تشيلسي رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد. 

وبذلك يظل الفارق بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني كما هو 23 نقطة، ومع تبقي 7 مباريات فقط، يحسم الريدز اللقب رسميًا، ويصبح في حوزتهم 19 لقبًا أخيرًا بعد صيام استمر منذ 1990. 

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    صلاح لم يولد وعالم بلا إنترنت .. ماذا تغير منذ آخر تتويج لليفربول بالدوري؟

    في الأسطر المقبلة نستعرض معًا أبرز تلك المحاولات التي باءت بالفشل سواء لقوة المنافس أو لتراجع ليفربول نفسه.

    موسم 2001-2002 | آرسنال يخطف اللقب

    Thierry Henry Premier League Arsenal v Everton 2002

    نادي ليفربول كان قريبًا من لقب موسم 2001-2002 طوال الموسم في تنافس ثنائي بينه وبين آرسنال تفوق فيه الأخير بسبب انتصاراته المباشرة على الريدز وتعثر نجوم أنفيلد في بداية الموسم بعدة مواجهات.

    أنهى ليفربول هذا الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة خلف المتصدر آرسنال والذي حصد 87 نقطة وحسم اللقب قبل ثلاث جولات من النهاية.

    2008-2009 | مانشستر يونايتد يقول كلمته

    Wayne Rooney Nigel De Jong Kolo Toure Manchester United Manchester City Premier League 20092009

    تصدر ليفربول جدول ترتيب هذا الموسم لتسع جولات لكن مانشستر يونايتد جاء في النهاية ونجح في خطف الصدارة واستمر عليها لعدة أسابيع حتى الجولة الأخيرة.

    أنهى ليفربول ذلك الموسم في المركز الثاني برصيد 86 نقطة وهو واحد من أعلى معدلات النقاط التي حققها في تاريخه والأعلى على الإطلاق في ذلك الوقت، وجاء خلف مانشستر يونايتد الذي فاز بـ 90 نقطة.

    2013-2014 | سقط جيرارد فسقط ليفربول

    Steven Gerrard Liverpool Chelsea 27042014

    قبل النهاية بجولتين فقط كان ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وخلفه مانشستر سيتي وحان موعد مواجهة تشيلسي الذي كان ينافس من بعيد فسقط جيرارد سقطته الشهيرة وضاع اللقب بعدها بالتعادل كريستال بالاس.

    أنهى الريدز ذلك الموسم برصيد 84 نقطة بينما فاز مانشستر سيتي باللقب برصيد 86 نقطة.

    2018-2019 | جبروت مانشستر سيتي وأطول فترة صدارة

    Manchester City Premier League champions 2018-19

    تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي لمدة 17 جولة وهي أطول فترة له على الإطلاق في تاريخه وكان على وشك حسم اللقب.

    ولوا تألق مانشستر سيتي حتى اللحظات الأخيرة من الدوري لكان اللقب الآن في قلب ملعب أنفيلد، فأنهى الريدز الترتيب في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا لهم، أما الفائز مانشستر سيتي فحصد 98 نقطة.


     

    إغلاق