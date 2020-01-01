سقطة جيرارد وفارق نقطة .. محاولات ليفربول الفاشلة لحصد الدوري الإنجليزي

تعرف على المرات التي كاد فيها ليفربول أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية.

حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، وذلك على الرغم من تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة، والسبب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.

ومنح تشيلسي رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يظل الفارق بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني كما هو 23 نقطة، ومع تبقي 7 مباريات فقط، يحسم الريدز اللقب رسميًا، ويصبح في حوزتهم 19 لقبًا أخيرًا بعد صيام استمر منذ 1990.

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في الأسطر المقبلة نستعرض معًا أبرز تلك المحاولات التي باءت بالفشل سواء لقوة المنافس أو لتراجع ليفربول نفسه.

موسم 2001-2002 | آرسنال يخطف اللقب

نادي ليفربول كان قريبًا من لقب موسم 2001-2002 طوال الموسم في تنافس ثنائي بينه وبين آرسنال تفوق فيه الأخير بسبب انتصاراته المباشرة على الريدز وتعثر نجوم أنفيلد في بداية الموسم بعدة مواجهات.

أنهى ليفربول هذا الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة خلف المتصدر آرسنال والذي حصد 87 نقطة وحسم اللقب قبل ثلاث جولات من النهاية.

2008-2009 | مانشستر يونايتد يقول كلمته

تصدر ليفربول جدول ترتيب هذا الموسم لتسع جولات لكن مانشستر يونايتد جاء في النهاية ونجح في خطف الصدارة واستمر عليها لعدة أسابيع حتى الجولة الأخيرة.

أنهى ليفربول ذلك الموسم في المركز الثاني برصيد 86 نقطة وهو واحد من أعلى معدلات النقاط التي حققها في تاريخه والأعلى على الإطلاق في ذلك الوقت، وجاء خلف مانشستر يونايتد الذي فاز بـ 90 نقطة.

2013-2014 | سقط جيرارد فسقط ليفربول

قبل النهاية بجولتين فقط كان ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وخلفه مانشستر سيتي وحان موعد مواجهة تشيلسي الذي كان ينافس من بعيد فسقط جيرارد سقطته الشهيرة وضاع اللقب بعدها بالتعادل كريستال بالاس.

أنهى الريدز ذلك الموسم برصيد 84 نقطة بينما فاز مانشستر سيتي باللقب برصيد 86 نقطة.

2018-2019 | جبروت مانشستر سيتي وأطول فترة صدارة

تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي لمدة 17 جولة وهي أطول فترة له على الإطلاق في تاريخه وكان على وشك حسم اللقب.

ولوا تألق مانشستر سيتي حتى اللحظات الأخيرة من الدوري لكان اللقب الآن في قلب ملعب أنفيلد، فأنهى الريدز الترتيب في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا لهم، أما الفائز مانشستر سيتي فحصد 98 نقطة.



