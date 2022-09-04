سفير فرنسا للهلال: شكرًا لك يا كبير آسيا!

الهلال هزم الفتح اليوم في الدوري السعودي

هنأ لودوفيتش بويل السفير الفرنسي لدى السعودية نادي الهلال لانتصاره اليوم على الفتح في مباراة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

الهلال هزم الفتح في الإحساء بهدف لوسيانو فييتو، ليتصدر جدول ترتيب الدوري بـ9 نقاط من 3 مباريات، ويستعد في هدوء وثقة لمواجهة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل في الدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضًا | سالم الدوسري .. لماذا تعترض؟ دياز يستحق منك الشكر لا الغضب

سفير فرنسا كان عائدًا للسعودية بعد انتهاء إقامته في بلاده، وقد استقبله الهلال بالفوز على الفتح وحصد النقاط الثلاثة وهو ما أسعده كثيرًا. إذ كتب عبر تويتر معلقًا على نتيجة المباراة "أعود إلى الرياض بعد إقامتي في فرنسا، وبمجرد هبوط الطائرة، يقدم لي الهلال فوزاً جديدًا ! شكرا لك يا كبير آسيا !".

Shahid

السفير الفرنسي اعتاد دعم وتشجيع الهلال وتهنئته ونجومه الفرنسيين على أي إنجاز كبير، وقد قدم العديد من التهاني للنجمين بافيتمبي جوميس وموسى ماريجا لفوزه وأهدافهم.

بويل كان قد تواجد في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 واحتفل رفقة ياسر المسحل وجياني إنفانتينو، رئيسي الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم على الترتيب، بالفوز الثمين.