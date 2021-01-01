سعيد المولد يرفض الاستمرار مع الأهلي ويدرس العروض للرحيل مجانًا

المولد يتمسك بالرحيل عن الأهلي.

بدأ سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي ، في دراسة العروض المقدمة له خلال الوقت الحالي، بعد دخوله في الفترة الحرة منذ يومين، تمهيدًا للرحيل عن صفوف ناديه.

وينتهي عقد المولد بنهاية الموسم الحالي، حيث رفض الاستمرار مع فريقه الأهلي، وقام بإبلاغ الإدارة برغبته في الرحيل بنهاية عقده، رغم تقديم له بعض العروض.

رابطة الدوري السعودي ترفض عروض تسويقية ضخمة

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المولد رفض بعض العروض التي تقدمت له سابقًا قبل الدخول في الفترة الحرة، بعدما اشترطت إدارة الأهلي عليه بالتنازل عن بعض المبالغ المستحقة له، مقابل الموافقة على انتقاله.

سعيد المولد يواصل تدريباته اليومية مع النادي الأهلي بشكل يومي، بالرغم من عدم مشاركته في المباريات الرسمية، حيث سيتم حسم أمره خلال الأيام المقبلة، بعد دراسة كافة العروض مع وكيله.

المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، لم يقم باستدعاء المولد لقائمة الفريق الأساسية منذ فترة طويلة، ليكتفي اللاعب بالتدريبات اليومية مع الفريق.

وكانت آخر مشاركة لسعيد المولد مع الأهلي، كانت في دوري أبطال آسيا ، بتاريخ 23 سبتمبر 2020، أمام فريق استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات دور المجموعات.