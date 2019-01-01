سعيد المولد يعود لتدريبات الأهلي بعد واقعة الجماهير

سعيد المولد يعود بعد واقعة الجماهير

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي، عودة سعيد المولد، الظهير الأيمن للفريق، بعد مغادرة مباراة ضمك الودية غاضبًا، بسبب مهاجمة الجماهير له.

وشهدت مباراة ضمك، خروج سعيد المولد غاضبًا، بعدما قامت بعض الجماهير الحاضرة، بإطلاق عبارات ضده.

وبعد انتهاء سعيد المولد من تدريبه، غادر بشكل طبعي، دون عقد أي اجتماعات مع إدارة الأهلي عقب انتهاء التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم السبت المقبل.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التعادل مع العدالة بالجولة الأولى، ثم الفوز على الاتفاق في الجولة الثانية.