سعيًا لمواجهة ليفربول في النهائي .. قادش أول طريق هازارد لباريس!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة النجم البلجيكي إيدين هازارد في اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب يريد أن يبدأ في الحصول على الدقائق أمام قادش حتى يحصد ثقة أنشيلوتي قبل المواجهة النهائية.

وكان هازارد قد قرر أن يجري عملية جراحية في شهر مارس الماضي حتى يزيل الشريحة التي كانت في كاحله وكانت تمنعه من اللعب بشكل طبيعي.

وبعد مرور شهرين على العملية عاد اللاعب لتدريبات ريال مدريد وقد يكون متاحًا للمشاركة يوم الأحد ضد قادش في الدوري الإسباني ولو لدقائق قليلة.

اللاعب يسعى للتواجد بشكل طبيعي مع ريال مدريد مع حلول موعد المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول بنهاية الشهر الجاري.

وتقام المباراة النهائية على ستاد دو فرانس في الـ 28 من شهر مايو الجاري بين النادي الملكي وليفربول الذي سيتم معاملته على أنه صاحب الأرض.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد ثلاث عودات مذهلة ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي.