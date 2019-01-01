سعود كريري يعد نجله بإهدائه ميدالية دوري الأبطال الذهبية

مدير الكرة بالهلال يعد بالعودة من اليابان بالميدالية الذهبية.

قطع سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال السعودي، وعدًا إلى ابنه علي، بإهدائه ميدالية دوري أبطال آسيا 2019، بتحقيق اللقب على حساب أوراوا ريد الياباني.

الهلال سيحل ضيفًا على أوراوا ريد مساء الأحد 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما 2002 في اليابان.

كريري ظهر خلال مقطع فيديو رفقة ابنه علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتبادلان الحديث عن المواجهة، وانتهى بوعده بإهداء نجله الميدالية الذهبية.

سعود كريري حصل 4 ميداليات بدوري أبطال آسيا مسبقًا، منهم ذهبيتين مع الاتحاد عامي 2004 و 2005، وفضية موسم 2009، وفضية أخرى مع الهلال عام 2014.

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وحقق الهلال الفوز على أوراوا ريد بهدف دون رد، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والذي جمع بينهما السبت الماضي، على ملعب محيط الرعب، بالعاصمة السعودية الرياض.

ويحتاج الهلال لإنهاء مباراة الإياب بالتعادل على أقل تقدير، من أجل حسم اللقب الغائب عنه منذ 19 عامًا، حيث توج به آخر مرة عام 2000.

ويسعى الهلال للثأر من أوراوا ريد، بعدما خسر من الأخير في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.