سعود كريري يُغضب جماهير الاتحاد ويُقارن بين صلاح ومحرز

مدير الكرة بالهلال يتحدث عن نقاط عديدة

أثار سعود كريري مدير الكرة بالهلال غضب جماهير الاتحاد حين أكد أن العامين ونصف اللذان قضاهما في الهلال يُعادلان كامل مسيرته مع الناديين والقادسية الذي بدأ معه حياته الكروية.

كريري ظهر خلال بث مباشر على إنستجرام رفقة زميله السابق في الفريق الجداوي "مناف بوشقير، وقال خلاله "امتدت مسيرتي الكروية لـ19 عامًا تقريبًا، لعبت خلالها لأندية القادسية والاتحاد والهلال والشباب".

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"قضيت عامين ونصف في الهلال كانوا عن كامل مسيرتي مع بقية الأندية من حيث الاحترافية والانضباطية، حياة سعود كريري تغيرت للأفضل بفضل الفترة التي لعبتها مع الهلال. بيئة النادي الاحترافية المميزة تؤهل أي شخص للنجاح، كل شيء موجود والهيكل الإداري ثابت مهما تغير الأشخاص، الجميع يُكمل بعضه البعض ويضع مصلحة الكيان أولًا".

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كريري الذي قضى مع الاتحاد 9 مواسم ثم انتقل للهلال في صفقة أثارت جدلًا واسعًا عام 2013 عاد لكواليس تلك الأيام وخاصة الفيديو المسرب له خلال تفاوضه مع عادل جمجوم رئيس الاتحاد السابق، إذ قال "جمجوم أحد أوضح الأشخاص الذين تعاملت معهم، حين كنت أتفاوض معه في الفيديو الشهير كنت قد وقعت بالفعل للهلال".

وعن أفضل وأسوأ مبارياته قال كريري "لعبت مباريات كثيرة ممتازة، لكن تبقى مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام سيونجنام والريمونتادا الشهيرة عام 2004 هي الأفضل والتي لا يمكن نسيانها".

"المباراة الأسوأ كانت نهائي دوري أبطال آسيا عام 2009، لم نستحق الخسارة أبدًا أمام يوهانج الكوري، دخلنا اللقاء وكنا واثقين من الفوز لكننا لم نكن موفقين، كانت مباراة حزينة وصدمة كبيرة، لا أستطيع مشاهدتها مجددًا أبدًا، كذلك مباراة خسارة البطولة مع الهلال عام 2014".

وأتم كريري باختيار ليونيل ميسي نجم برشلونة لاعبه المفضل، ومقارنًا بين محمد صلاح ورياض محرز، بقوله "صلاح ومحرز هما الأفضل عربيًا حاليًا، لكني أفضل اللاعب المصري حاليًا لقيمته وصناعته الفارق مع ليفربول، الجزائري كان الأفضل خلال تواجده مع ليستر سيتي".