مارسيليا يفضح "هزة" لانس: انتفاضة بائسة لسعود عبدالحميد في ليلة عربية .. ودرس للأخضر للاستفادة منه!

بعد الزلزال الكروي الذي ضرب لانس أمام كومو في ليلة الـ(1-9) بدوري أبطال أوروبا، انصبّت العيون على رفاق سعود عبد الحميد، لمعرفة تأثير هذا الانهيار، في مواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي "2026-2027".

هزيمة تاريخية جعلت لانس في غير مأمن، رغم أفضلية الأرض والجمهور، فيما خرج بخسارة جديدة أمام مارسيليا بنتيجة (1-2)، حيث تقدم أمين جويري في الدقيقة الثانية، ثم تعادل فلوريان توفان لأصحاب الأرض، بالدقيقة 20، قبل أن يوقع "البديل" كيليان عبد الله على هدف الانتصار في الدقيقة 82.

مباراة بطابع عربي بامتياز، لم يلتئم فيها جرح لانس، ليظل في المركز الحادي عشر في جدول الـ(ليج 1) برصيد 13 نقطة، ليبعد بفارق خمس نقاط، عن مارسيليا، صاحب المركز الرابع.

ماذا قدم سعود عبد الحميد أمام مارسيليا؟ هذا ما يجب عنه موقع "GOAL" خلال السطور التالية..

اختلال توازن .. وتوقف جاء في وقته

ليس غريبًا ما حلّ على وجوه جماهير لانس من علامات الإحباط، في "جريمة كروية" تورّط فيها سعود عبد الحميد، عكست حالة اختلال توازن الفريق، وكأن لكمات كومو لا تزال آثارها واضحة، رغم دعم عشاقه الذي لم يتوقف طيلة المباراة.

الكرة تصل إلى سعود، ليعيدها إلى جرادي ثم بايدو، تفلت منه ويستغلها أمين جويري ليضعها في الشباك، بالدقيقة الثانية، ليس هناك بداية أصعب من تلك، خاصة لفريق عائد من هزيمة أوروبية ساحقة.

أضف إلى ذلك، انهيار في الكرات العرضية (4 محاولات غير ناجحة)، وضعف في المواجهات الثنائية (كسب 3 التحامات من أصل 107).

لم يعد خافيًا حالة الإحباط السائدة في لانس، فرغم انتفاضته وتعديل النتيجة، إلا أن الفريق دخل حاملًا شعار "الأهم ألا نخسر"، فبات يرتكن إلى الدفاع وكثرة إعادة الكرة إلى الخلف، ومحاولة اقتناص أي محاولة مرتدّة، وبشكل عام، فإن فترة التوقف جاءت في وقتها، ولعلّ سفر سعود إلى الدوحة بعد المباراة، للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي، سيمثل فرصة إيجابية لالتقاط الأنفاس، والخروج من تلك الأجواء.

وجه مضيء لسعود .. ورسالة إلى دونيس

لن أظلم سعود عبد الحميد، فالأداء لم يكن سيئًا تمامًا، بل على العكس، كانت هناك لمحات أشبه بـ"بصيص ضوء"، خاصة عندما قرر مارسيليا أن يرتكز قوته الهجومية على الطرف الأيسر، معتمدًا على تحركات بايتشاو وجارسيا.

عبدالحميد قدم لمحات دفاعية، تمثلت بلغة الأرقام في 6 استردادات للكرة وتشتيتها ثلاث مرات، إلا أنه أظهر قوة في الاختراق والضغط على حامل الكرة في منطقة مارسيليا، وتغلب على أزمته في العرضيات، بالتمريرات القصيرة الأرضية، ومنها صنع فرصة لياسين تطراوي بالدقيقة 46، وقطع كرة ليقدم فرصة هجومية جديدة في الدقيقة 76.

ولكن، ربما على جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن يعي درس لانس جيدًا، فإن تشتيت سعود بين التراجع السريع والانطلاقات الهجومية، مع اعتماد خطة المدافعين الثلاث في الخلف، لن يظهر الوجه الأمثل لعبد الحميد، وقد نشاهد معه ثغرات على الطرف الأيمن، وهو الحديث الذي قُتل بحثًا برؤية أداء سعود هذا الموسم، وبالتالي، على اليوناني أن يؤمن المنطقة الخلفية له، من أجل الاستفادة من الوجه الهجومي له، دون المخاطرة بتلك الثغرة، مع التزام اللاعب بدوره بالتراجع من أجل زيادة الدعم.

أعيدوا بيير ساج!

وبالتزامن مع هزة لانس الأخيرة، ذكر الإعلامي بن جاكوبس، بأن كريستال بالاس يتجه نحو إقالة مدربه بيير ساج، خلال فترة التوقف الدولي، في ظل تواجد الفريق في المركز الأخير، ولمن لا يعرف، فإن ساج هو الذي صنع طفرة سعود عبد الحميد ورفاقه في الموسم الماضي، وقادهم للتتويج بكأس فرنسا لأول مرة في تاريخ النادي، ليأتي السؤال "هل يمكن للانس أن يستعيد ساج، لاستكمال ما بدأه، وبحثًا عن تعديل المسار في الدوري أو التشامبيونزليج؟".

كلمة أخيرة..

مباراة كما ذكرت، كانت لقطتها المميزة في مشاركة 6 لاعبين عرب، ما بين سعود عبد الحميد وياسين تطراوي في لانس، وأمين جويري وأمين حارث ونايف أكرد وحمد عبدلي، وآخرين ذوي أصول عربية، مثل البرتغالي مزيان مسلوب، إلا أنها عكست "اهتزاز" لانس، فرغم أنه كان الأكثر وصولًا إلى مرمى جيفري دي لانج.

سعود لم يكن في يومه، وسط انتفاضة لحظية من سوبوكا وفلوريان توفان، ولكن أزمة لانس، ليست في ذلك فحسب، بل إن الوضع الحالي يقول إن الفريق بأكمله يستند على إنهاء توفان، فإذا ما تراجع أداؤه، بات الفريق أمام أزمة كبيرة من أجل الوصول للمرمى.

ويمكن القول إن فترة التوقف الدولي، جاءت في وقت مناسب، ليعود عبد الحميد لارتداء قميص الأخضر، بعد غياب منذ كأس العالم 2026، فهل يمثل ما بعد التوقف، بداية جديدة لسعود؟ نأمل ذلك.