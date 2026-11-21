مشاركة تابع GOAL على جوجل

دقوا أجراس الإنذار، لانس يواصل التراجع، الفريق الذي قدم موسمًا للتاريخ، بوصافة الـ(ليج 1) والتتويج الأول بكأس فرنسا، لا يزال يترنح بقوة هذا الموسم، بعد تعادله مع تولوز بنتيجة (1-1)، في ملعب بولار دولولي، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي "2026-2027".

إعلان

وتقدم جيسن راسيل روي، بهدف تولوز في الدقيقة 39، فيما رد كويزانس، بهدف التعادل للانس، في الدقيقة 47.

سعود عبد الحميد شارك بديلًا في الدقيقة 59، فساهم في مواصلة "انتفاضة" لانس، ولعبة الضغط الهجومي على خطوط تولوز الخلفية، فيما آلت المباراة إلى التعادل، في النتيجة وحساب النقاط، حيث يحتل الفريقان المركزين الحادي عشر والثاني عشر، برصيد 14 نقطة.

صائم أمام وجبته المفضلة

إذا ما نظرت إلى مسيرة سعود عبد الحميد مع لانس، مع الوصول إلى 41 مباراة، خلال موسمين، تدرك أن تولوز يعد بمثابة "الوجبة المفضلة" للمحترف السعودي، خاصة وأنه في أربع مباريات، سجل هدفًا في الدوري، وصنع تمريرتين حاسمتين في نصف نهائي كأس فرنسا، ليلعب عبد الحميد دورًا بطوليًا نحو التأهل للنهائي الحلم، الذي حققه لانس بثلاثية في نيس.

ولكن لعلّ تلك المرة الأولى، التي يفشل فيها سعود في ترك مساهمة، ويخرج فريقه دون فوز، وهذا ما يعد مؤشرًا فعليًا على هذا التراجع الكبير، المتمثل في التبادل المستمر للمدربين، بالوصول إلى المدرب الثالث هذا الموسم، بعد دينو توبمولر ويانيك كاهوزاك، ثم ديدييه ديجارد الذي قاد الفريق للتعثر في أولى مبارياته.

إعلان إعلان

مساهمة "ضائعة"

ورغم الحديث عن هذا التراجع "رقميًا"، إلا أنه لا يعني أن سعود عبد الحميد خرج خالي الوفاض، دون محاولات هجومية، كادت أن تترك أثرها بالفعل، في منح فريقه النقاط الثلاث، حيث كاد أن يخرج بتمريرة حاسمة، في الدقيقة 75، بعدما أسند الكرة إلى فلوريان سوتوكا، الذي سدد كرة قوية، تألق جيلوم ريستيس، في التصدي لها.

مواضيع ذات صلة

بشكل عام، كان أداء سعود "هجوميًا" أكثر من كونه دفاعيًا، تمثلت في ارتكازه في منطقة تولوز، والتحرك على الطرف الأيمن والعمق، رغم أنه عانى أيضًا في عدم دقة كراته العرضية، تجاه زملائه في منطقة الجزاء.

هل كانت مباراة كوريا "استثنائية"؟

جميعنا شاهد سعود عبد الحميد، مع المنتخب السعودي، في فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر، حيث بدا وكأن لاعب الهلال السابق، يلتقط أنفاسه بعد فترة صعبة مع لانس، شهدت سقوطًا تاريخيًا أمام كومو بتسعة أهداف في دوري أبطال أوروبا، توسطت هزيمتين متتاليتين في (ليج 1) أمام ليل ومارسيليا.

إعلان

سعود صنع الفارق بالفعل في "ودية" كوريا الجنوبية، وأثبت أن تجربته الاحترافية "صقّلته"، حينما دخل وساهم في تنشيط الجانب الهجومي، ليتوج أداءه بتمريرة حاسمة، إلا أنه لم يحقق نفس الأمر في ودية أوزبكستان، رغم أنه شارك في كلتا المباراتين 45 دقيقة.

الوضع في تولوز، حتى يختلف قليلًا، فإذا ما تواجد عبد الحميد مع الأخضر، يكون مكانه شبه مضمون، بناءً على خبرته الاحترافية، إلا أنه في لانس، بات أمام منافسة شرسة مع روبن أجويلار، فالاثنان يتصارعان على مركز الوسط الأيمن، ولعبة الانطلاق خلف المدافعين، وإرسال الكرات العرضية الدقيقة، علمًا بأن أجويلار قدم "بري أسيست" لهدف التعادل، قبل أن يخرج، ويشارك سعود بديلًا له في الدقيقة 60.

إعلان

بشكل عام، سعود يُظهر مهارته في الانطلاق والصناعة، والتحركات السريعة من أجل الهجوم أو الارتداد الدفاعي، إلا أنه يجسد وضع لانس، بشكل عام، والذي يواصل معاناته الكبيرة منذ رحيل بيير ساج، أو إقالة توبمولر بمعنى أكثر دقة، الأمر الذي قد يثير المخاوف من الحكم على تألقه أمام كوريا الجنوبية، بأنه كان تألقًا استثنائيًا وسط موسم صعب للغاية مع لانس.

كلمة أخيرة..

كما ذكرت، فإن سعود عبد الحميد بات يواجه تحديين مصيريين خلال الموسم الحالي، من أجل استكمال حلمه الأوروبي؛ الأول صراع المركز مع روبن أجويلار، الذي استفاق مؤخرًا وبات عنصرًا نشطًا، والثاني لانس بشكل عام، الذي لا يعد موسمه مبشرًا، في ظل الانهيار في النتائج وتغيير المدربين باستمرار.

إعلان

الحكم على موسم لانس بشكل عام، يحتاج أولًا إلى عنصر الاستقرار، الذي كان سببًا في صناعة التاريخ بموسم 2025-2026، ولكن، مع الوضع الحالي، الذي يشهد اعتماد لانس مؤخرًا على فلوريان توفان وسوتوكا، كقوته الهجومية، إلا أن الواقع يقول إن الفريق لا يزال بحاجة إلى عنصر "الحسم أمام المرمى"، وهذا الذي يفتقده لانس بشدة، رغم أن عبد الله سيما، الذي شارك بديلًا، كاد أن يقدم الحل، برأسية ارتطمت في القائم.