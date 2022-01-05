سعودي بالسوبر الإسباني .. هل تقبلون تواجد بطل من جيبوتي بسجلاتكم؟

تابعت خلال الأيام الماضية المطالبات عبر المنصات الإعلامية المختلفة، بمشاركة فريق سعودي ببطولة كأس السوبر الإسباني، وهو الأمر الذي لاقي موافقة وتأييد من عدد ليس بالقليل من الجماهير والإعلاميين، ومع إقامة كأس السوبر السعودي، لدي شيء لأقوله هنا!

لا شك بأن الهدف وراء هذه الدعوة لمشاركة فريق سعودي ببطولة كأس السوبر الإسباني، هو احتكاك الكرة السعودية بالأندية الإسبانية التي تصنف ضمن أفضل أندية بالعالم، وأيضًا هناك هدف مادي آخر.

فمشاركة نادي سعودي في بطولة كأس السوبر الإسباني سيكون له نتائج إيجابية على المستوى المادي أيضًا، حيث ستشهد مبارياته في تلك البطولة حضور كامل في المدرجات.

كلها جوانب إيجابية لا خلاف عليها، ولكن لا نريد كإعلاميين أن نصدر للجماهير فكرة إمكانية موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مشاركة فريق سعودي في بطولة كأس السوبر الإسباني، لأنها بنسبة كبيرة سيتم رفضها.

عقول جماهيرنا عزيزة علينا، يجب عدم اللعب بها يمينًا ويسارًا، الفكرة رائعة وستكون مفيدة جدًا حال تنفيذها، ولكن أن يوافق الاتحاد الإسباني عليها لتنفيذها سيكون أمر شبه مستحيل.

السبب الرئيس وراء إمكانية عدم موافقة الاتحاد الإسباني عليها، هو أنه في حالة مشاركة فريق سعودي بكأس السوبر الإسباني، سيكون لديه فرصة ولو كانت 1% للتتويج بها، وفي هذه الحالة سيتم تسجيل اسمه في سجلات البطولة عبر التاريخ.

هنا لدي سؤال أريد أن أوجهه إلى الجميع، هل توافق مشاركة فريق مثلًا من جيبوتي في كأس السوبر السعودي؟، هل تقبل أن يُسجل اسمه في سجلات البطولة حال تتويجه بها؟

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لا أقصد هنا أن أشبه الأندية السعودية بأندية جيبوتي، فالجميع له كل الاحترام والتقدير سواء بالسعودية أو جيبوتي، ولكن أردت أن أوضح وجهة نظري بطريقة مبسطة.

الأندية السعودية لا تحتاج للمشاركة في مثل هذه البطولات، التي يطغى عليها الطابع الاحتفالي لكي يتطور مستواها، فالأمور تسير على ما يرام بشهادة الجميع.

الكرة السعودية في تطور ملحوظ والجميع يرى ذلك ويعترف بذلك، والأندية السعودية أصبح لا يُستهان بها في جميع المحافل الدولية والقارية، كل الأمور تسير بشكل جيد، ونريد أن نواصل مشوارنا، وننتظر المزيد من التطور، بعد أن أصبح الدوري السعودي هو الأفضل في المنطقة والقارة.