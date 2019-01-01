سعفان الصغير يعتذر لجماهير الإسماعيلي بعد التعادل مع الأهلي

الأهلي تعادل إيجابيًا مع الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سعفان الصغير، مدرب حراس فريق الإسماعيلي، عن التعادل أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمس الأربعاء.

وكان الأهلي تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز التي أقيمت على ملعب "برج العرب".

وقال الصغير في تصريحات صحفية إنه يتقدم بالاعتذار لجماهير الإسماعيلي على التعادل أمام الأهلي في الدوري المصري.

وأضاف: "كنا نطمح في تحقيق الفوز على الأهلي في الدوري، من أجل المنافسة على مركز من المربع الذهبي في البطولة".

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وتسبب الإسماعيلي في تعطيل الأهلي وأضاع عليه نقطتين في سباق قمة الدوري المصري الممتاز، حيث يتنافس على اللقب مع الزمالك.