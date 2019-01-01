سعر بيساكا يدفع مانشستر يونايتد للتركيز على ظهير نورويتش

كريستال بالاس رفض 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتصعيد اهتمامه بماكس آرونز ظهير نورويتش سيتي تمهيداً لضمه هذا الصيف.

مركز الظهير الأيمن يعتبر من أولويات أولي سولشار المدير الفني ليونايتد بسوق الانتقالات الحالي، ووضع العديد من الخيارات ضمن حساباته.

آرون وان بيساكا لاعب كريستال بالاس، يعتبر الهدف المفضل للمدرب النرويجي، لكن مطالب ناديه المالية تبدو صعبة.

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ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن التعاقد مع آرونز هو الاحتمال الأقرب الآن بالنادي الإنجليزي.

ويأتي ذلك كرد فعل من إدارة الشياطين، على رفض كريستال بالاس لعرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني لبيع بيساكا.

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ويتوافق ضم آرونز مع السياسة الحالية لسولشار، بالاعتماد على بعض العناصر الشابة بدلاً من النجوم أصحاب القيمة المرتفعة.

وحصل آرونز على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية الموسم الماضي، ليصبح محط أنظار العديد من كبار البريميرليج.