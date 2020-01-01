بلايستيشن 5: موعد النزول، السعر، مميزات فيفا 21 وعروض PS5

كل ما تريد معرفته عن الجيل الجديد من بلايستيشن، موعد النزول والعروض وما الذي سيختلف في فيفا 21؟ وكم سعر بلايستشين 5 المنتظر نزوله في الشتاء؟

سيصل بلايستيشن 5 إلى الأسواق هذا الشتاء قبل عطلة أعياد الميلاد في الولايات المتحدة وأوروبا.

سيكون منافسه PS5 في الأسواق الجهاز الجديد لإكس بوكس "Xbox Series X" وقد تم بيع الطلبات المسبقة من جهاز سوني بالغعل قبل صدوره بأشهر.

ستصدر فيفا 21 إلى وحدة التحكم الجديدة بلايستيشن 5 هذا الشتاء مع نزوله، ويعد الجهاز الجديد برسومات أكبر وأفضل وألعاب أكثر واقعية من أي وقتٍ مضى.

ما هو موعد نزول فيفا 21 على بلايستشين 5؟

أكدت شركة EA Sports أن لعبة فيفا 21 ستصدر على أجهزة الجيل الحالي (بلايستيشن 4 وXbox One) يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، لكن لم تحدد الشركة بعد تاريخ إصدار دقيق للعبة FIFA 21 على بلايستيشن 5.

من المتوقع أن تصل اللعبة إلى الجيل الجديد من وحدات التحكم قبل العطلة، ومن المرجح أن يتم إطلاقها بالقرب من تواريخ إصدار PS5 وXbox Series X.

المزيد من الفرق

للتأكد من أن اللاعبين لن ينتهي بهم الأمر بشراء نسختين من فيفا 21، سيكون من الممكن الحصول على ترقية مجانية لـ FIFA 21 من بلايستيشن 4 إلى بلايستيشن 5 عند إصدار اللعبة على وحدة التحكم الجديدة.

هل تعمل الإصدارات القديمة من فيفا على بلايستيشن 5؟

يعد بلايستيشن 5 بتقديم التوافق مع الإصدارات السابقة لألعاب بلايستيشن 4، مما يعني أنك ستتمكن من لعب الإصدارات القديمة من فيفا على وحدة التحكم الجديدة.

لا تتوافق ألعاب بلايستيشن 3 والألعاب الأقدم مع وحدة التحكم الجديدة، ولكن يمكن تنزيل أي لعبة PS4 تم شراؤها من متجر بلايستيشن "PlayStation Store" تلقائيًا على PS5 من خلال نفس حساب المستخدم.

وبالمثل، إذا قمت بشراء بلايستيشن 5 القياسي بدلاً من الإصدار الرقمي، فيمكنك استخدام أقراص بلايستيشن 4 في محرك الأقراص وتشغيلها على وحدة التحكم الجديدة.

ما هي ألعاب بلايستيشن 5؟

يعني التوافق مع الإصدارات السابقة أنه سيكون هناك المئات من ألعاب بلايستيشن 4 المتاحة للعب على بلايستيشن 5، ولكن هناك أيضًا العديد من الألعاب الجديدة التي ستطرح هذا الشتاء.

تم تأكيد الألعاب التالية على أنها إصدارات يوم الإطلاق لجهاز PS5:

غرفة ألعاب أسترو - Astro's Playroom.

روح الشيطان - Demon's Souls.

تدمير كل النجوم - Destruction All Stars.

فورت نايت - Fortnite.

الشيطان قد يبكي 5 - Devil May Cry 5: Special Edition

جودفول - Godfall.

الرجل العنكبوت - Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

ساكبوي: المغامرة الكبرى - Sackboy: A Big Adventure.​

ما هو موعد نزول بلايستيشن 5؟

سيصدر بلايستيشن 5 في 12 نوفمبر 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية.

أما موعد نزول PS5 في بقية دول العالم بما فيها السعودية ومصر وجميع الدول العربية وأوروبا في 19 نوفمبر 2020.

بدأت فترة الطلب المسبق لجهاز بلايستيشن 5 في 17 سبتمبر 2020 وسمحت للعملاء في جميع أنحاء العالم بطلب وحدة التحكم قبل إصدارها للتأكد من حصولهم عليها في يوم الإصدار.

كم سعر بلايستيشن 5؟

سعر بلايستيشن 5 هو 499.99 دولارًا أمريكيًا / 449.99 جنيهًا استرلينيًا للإصدار القياسي من وحدة التحكم، والذي يحتوي على محرك أقراص للسماح لك بتشغيل الأقراص الفعلية بالإضافة إلى نسخ الأقراص من ألعاب بلايستيشن 4.

أما سعر الإصدار الرقمي PS5 فهو من 399.99 دولارًا أمريكيًا / 359.99 جنيهًا استرلينيًا، والذي يسمح لك فقط بلعب الألعاب التي تم تنزيلها من PS4 ولا يحتوي على محرك أقراص.

يتيح لك محرك الأقراص على بلايستيشن 5 أيضًا تشغيل أقراص Blu-Ray بدقة 4K UHD.