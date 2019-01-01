سعد سهيل لـ"جول": الحكم لم يوفق في قراراته والحظ لم يكن حليفنا

مدافع المنتخب العماني، يرى أن قرارات الحكم تسببت في خسارة اليابان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سعد سهيل، مدافع المنتخب العماني، على أن منتخب بلاده قدم مستوى رائع أمام نظيره الياباني، ولكن لم يكن الحظ حليفًا لهم من أجل تحقيق الفوز.

المنتخب العماني خسر من نظيره الياباني بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

سهيل قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول" عقب انتهاء المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام اليابان، وأملنا كان التأهل كأول أو ثاني المجموعة، ولكن الحظ لم يحالفنا".

مدافع عمان تابع: "الحكم لم يوفق في المباراة الأولى والثانية أيضًا، وقرارات الحكم كانت مؤثرة في النتيجة، لأن كان لنا ركلة جزاء صحيحة، وركلة جزاء اليابان غير صحيحة".

⏲️نهاية اللقاء

الساموراي الياباني يفوز على المنتخب العماني بهدف وحيد من ضربة جزاء ⚽️

فرصة التأهل للمنتخب العماني تزداد صعوبة 😑#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/PYFfN5Hv7j — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

سعد سهيل أردف: "هناك اختلاف في الإمكانيات بيننا وبين المنتخب الياباني، فهو منتخب غني عن التعريف، ولكن احترمناه وأتيحت لنا الفرص للتسجيل، ولم نوفق فيها".

ورفض سعد سهيل التعليق على مشكلته مع فريقه النصر السعودي، قائلًا "أنا حاليًا مع المنتخب وتركيزي كله معه".

ويلعب المنتخب العماني أمام نظيره التركمنستاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى لتحقيق الانتصار، على أمل الصعود ضمن أفضل ثوالث.