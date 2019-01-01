سعد سهيل: الأخطاء الدفاعية أطاحت بعمان من البطولة

مدافع منتخب عمان سعد سهيل يرى أن الأخطاء الدفاعية وقلة الخبرة سبب خروجهم من كأس أمم آسيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب سعد سهيل مدافع منتخب سلطنة عمان عن رضاه على أداء فريقه في البطولة رغم الخروج من دور الـ 16 من كأس الأمم الآسيوية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وكان المنتخب العمان قد تلقى الهزيمة بهدفين مقابل لا شيء من قبل المنتخب الإيراني، ليودع البطولة من ثمن النهائي.

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وعقب المباراة قال سعد سهيل: "بشكر الجمهور الذي حضر اليوم وتواجد معنا منذ بداية البطولة، أهدرنا ركلة جزاء كان بالإمكان أن تقلب موازين المباراة، المنتخب سجل هدفين منهما ركلة جزاء، الحمد لله على الأداء ونفكر في المستقبل".

كما أضاف مدافع المنتخب العماني: "الخبرة لعبت دورًا خاصة أن أغلب لاعبين الفريق شباب، القوة الجسمانية لم تؤثر على النتيجة، نشعر بالرضا على الأداء الذي قدمناه منذ بداية البطولة والأخطاء الدفاعية تسببت في خروجنا، ولكنها جزء من كرة القدم".