سعد سمير يوجه رسالة مؤثرة لشريف إكرامي بعد قرار رحيله

سعد سمير يؤكد على أن الأهلي سيفقد ضلعًا مهمًا.

حرص سعد سمير، مدافع فريق النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى زميله بالفريق شريف إكرامي، بعد قرار ناديه بتوجيه الشكر له، في ظل رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة جديدة.

وكان الأهلي قد أعلن منذ أيام قليلة، عن عدم التجديد لشريف إكرامي، بعد إعلان الأخير منذ شهرين عن رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال لفريق آخر، بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده.

ونشر سمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لشريف إكرامي، موجهًا رسالة له جاء نصها الآتي:

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"علي مدار ١١ عامًا، تزاملت معك في الفريق الأول في النادي الأهلي، لم أري منك إلا كل حب وخير وإخلاص للنادي ولزملائك، دائما لك نظرة مختلفة للأمور، ودائما كنت من الناس القريبة مني بشكل شخصي، استفدنا منك الكثير، ولجأنا لك في الكثير من المواقف وكنت دائمًا خير داعم وخير صديق.

تاريخ ومواقف طويلة ونجاحات كثيرة مرينا بها، ومواقف صعبة كثيرة، لكن دائمًا كنت شخصية مسئولة ومواجه لكل المواقف.

أكيد انت تعرف مدي حبنا لك واحترامنا في نفس الوقت لكن كلنا نعرف انك لا تأخذ قرارًا إلا عندما تفكر فيه جدًا وبعناية شديدة.

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هتوحشنا جدًا وسنخسر ضلعًا مهم من ضلوع الفريق، الكبار والقدامى ودائما من الناس كنت ترسخ مفاهيم وثوابت تربيت عليها، وانتقلت لأجيال كتير، لكن كل التوفيق والاحترام لواحد من أهم اللاعبين، والعقليات والكوادر في الفترة القادمة".