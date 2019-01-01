سعد سمير يكشف موعد عودته لتدريبات الأهلي

سعد سمير يقترب من العودة لدفاع الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف سعد سمير مدافع النادي الأهلي عن موعد عودته لتدريبات الفريق بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وخضع لجراحة.

وكان سعد سمير قد تعرض لإصابة بقطع في الغضروف وقطع في الرباط الصليبي الخلفي، أدت لغيابه خلال الفترة الأخيرة عن دفاعات الأهلي.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: "أتماثل الشفاء ومراحل العلاج تسير بشكل منضبط، وسأعود للتدريبات عقب لقاء كانو سبورت".

وأضاف: "أتدرب بشكل جدي خلال فترة التأهيل الحالية وألتزم بكافة التعليمات الطبية من أجل العودة بشكل سليم وقوي في المباريات".

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وتابع سمير خلال تصريحاته: "المنافسة على مركزي سيكون في مصلحة الفريق حيث يضم الفريق أكثر من مدافع مميز مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي".

ويسعى الأهلي في الوقت الحالي، في التأقلم مع خطة رينيه فايلر المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء الذي تولى خلفًا لمارتين لاسارتي المدير الفني السابق الذي رحل بعد الهزيمة في كأس مصر أمام بيراميدز.