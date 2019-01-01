سعد الشهري يكشف الخطر الذي يُهدد تواجد السعودية في أولمبياد طوكيو

الأخضر السعودي يستعد لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة

عبر المدير الفني الوطني السعودي سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، عن عدم رضاه عن غياب بعض لاعبي المنتخب عن المشاركة مع فرقها في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الأخضر السعودي يستعد لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

الشهري قال في تصريحات صحفية لقناة العربية أن عدم مشاركة لاعبي الأخضر مع أنديتهم، يُعد أمرًا مزعجًا بالنسبة له كمدير فني.

وتمنى الشهري أن يتواجد اللاعبين في المباريات الرسمية من أجل الجاهزية لخوض مثل هذه المباريات التي ستكون صعبة بالتأكيد.

وأضاف مدرب الأخضر الاوليمبي قائلاً : "لا يمكن خوض معسكرات طويلة بسبب الأندية، والتجمعات تقام فقط في أيام "فيفا".

وردًا على عدم ظهور المنتخب الأوليمبي بالشكل اللائق قال : "اللاعبين يبتعدون عن المشاركة في المباريات وهذا كافي جدًا، لابد من العمل على منظومة هذه الفئة العمرية، لأننا في المنتخبات نأخذ نتائج عمل الأندية".

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الشهري أنهى تصريحاته : "المرحلة القادمة مهمة وهي الأخيرة بالنسبة لنا، ولن تكون في أيام "فيفا"، ونأمل تعاون الأندية في ذلك، لأن اللاعبين مشاركتهم وعدد دقائقهم ليست كافية لخوض منافسات قوية".