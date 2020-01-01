سعد الشهري: تأهلنا إلى الأولمبياد "تاريخي" ونسعى للعودة بـ الذهب

المدير الفني للأولمبي السعودي يتحدث عن التأهل إلى الأولمبياد.

أكد سعد الشهري، المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، على أن طموح فريقه ليس التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 فقط، بل العودة إلى الوطن رفقة الكأس.

وصعد المنتخب السعودي الأولمبي إلى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على أوزبكستان بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في مباراة دور النصف نهائي.

الشهري قال خلال تصريحات عقب المباراة: "التأهل لحظة تاريخية، وطموحنا لن يتوقف عنده، ونسعى للعودة إلى الوطن بكأس آسيا".

المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي تابع: "أوجه التهنئة إلى الوطن حكومةً وشعبًا بعد التأهل إلى الأولمبياد، وتعجز الكلمات عن وصف هذه اللحظة التاريخية".

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سعد الشهري أردف: "حققنا الهدف الرئيسي، ونسعى الآن للعودة إلى الوطن بذهب البطولة، وتحقيق الفوز في المباراة النهائية".

واختتم المدرب الوطني تصريحاته قائلًا: "وصلنا إلى المباراة النهائية باستقبال هدف وحيد في مرمانا، وسنخوض المباراة النهائية من أجل الاستمتاع".

وينتظر المنتخب الأولمبي السعودي الفائز من مباراة استراليا وكوريا الجنوبية، لمواجهته في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.