سعد الشهري : المنتخب السعودي يتواجد في مجموعة صعبة ولكننا جاهزون

برنامج الأخضر للبطولة كان متنوعاً وشاملاً بحسب الخطة الموضوعة مسبقاً

أكد المدير الفني الوطني سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، على صعوبة المجموعة التي يتواجد بها الأخضر في نهائيات آسيا.

وانطلقت اليوم منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في بانكوك العاصمة التايلاندية من 8 إلى 26 يناير الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

الشهري أكد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة اليابان على أن برنامج الأخضر للبطولة كان متنوعاً وشاملاً بحسب الخطة الموضوعة مسبقاً.

وحول مجموعة الأخضر السعودي قال: "بالتأكيد نحن في مجموعة قوية بالبطولة بتواجد منتخبات ذات اسم وصيت فني كبيرة.

الأخضر السعودي يتواجد في المجموعة الثانية للبطولة، بجوار منتخبات: قطر وسوريا واليابان، ويبدأ مشواره أمام الساموراي.

وبالحديث عن المباراة الأولى أمام المنتخب الياباني قال : "اليابان أقل ضغوط منا، كونها متأهلة مسبقاً إلى الأولمبياد، درسناهم جيداً ونعرف قوتهم وجاهزون لتجاوزهم".

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يُذكر أن المنتخب السعودي يضم بين صفوفه العديد من العناصر المميزة أمثال فراس البريكان وعبدالله الحمدان وحسان تمبكتي وغيرهم من النجوم.