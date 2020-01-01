سعد الشهري : الأخضر جاهز لمواصلة الانتصارات في كأس آسيا تحت 23 عامًا

المنتخب السعودي سيواجه منتخب تايلاند في ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا يوم السبت المُقبل

أكد المدير الفني الوطني سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، على صعوبة التأهل من المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا على الرغم من حسم بطاقة صدارة المجموعة.

وتغلب الأخضر الأولمبي على حساب المنتخب السوري بهدف مقابل لا شيء ساهم في تربع المنتخب السعودي على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

الشهري قال في تصريحاته لقناة العربية : "المواجهة أمام سوريا كانت صعبة، نظرًا لأن كل منتخب كان يبحث عن التأهل من دور المجموعات والفرصة متاحة للجميع".

وبالحديث عن اللاعبين قال : "نمتلك 23 لاعبًا والجميع جاهز لتحمل المسؤولية، والجيد أننا لعبنا أمام اليابان وقطر بطرق مختلفة، وهذا أمر مميز للاعب السعودي الذي أصبح بإمكانه تطبيق أكثر من طريقة".

وعن جاهزية البعض قال : "الجميع جاهز لخدمة الأخضر كما إنهم ملتزمون بالمطلوب منهم، وهو ما يُضيف قوة للفريق".

وأنهى الشهري تصريحاته عن الأيام المُقبلة قائلاً : "سيحصل اللاعبين على الراحة لمدة يومين ليست كافية لاسترجاع جاهزية اللاعب، قبل مباراة ربع النهائي".

مدرب النصر يجتمع مع الثلاثي المحترف بسبب مستواهم

يُذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخب تايلاند في ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا يوم السبت المُقبل 18 يناير 2020.