أنخيل دي ماريا

سطو مُسلّح على منزل دي ماريا وأنباء عن حالة إختطاف

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Di maria
سطو مسلّح عنيف على منزل دي ماريا أثناء تواجد العائلة بالداخل

في مشهد غير مألوف رصدت كامبرات لقاء باريس سان جيرمان ونانت التي شهدت فوز الأخير بهدفين لهدف نداء من المدير الرياضي ليوناردو للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو طالباً منه تبديل أنخيل دي ماريا عندما كانت النتيجة التعادل الايجابي، وهذا ما حصل بالفعل ليتوجه اللاعب الأرجنتيني فوراً الى حجرة تبديل الملابس. 

وفي معلومات صحفية متتالية نقلتها قناة Canal+ تم الكشف ان منزل دي ماريا تعرّض لسطو مُسلّح "عنيف" أثناء تواجد عائلته بالداخل، في حين تواردت الأنباء أن اللصوص إختطفوا أحد أفراد العائلة، لكن دون تأكيد على هذه المعلومة. 

 

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وفي معلومات أخرى متزامنة تم الكشف عن تعرّض أكثر من لاعب في الوقت عينه لسرقة منازلهم لكن لم تُكشف بعد هوية هؤلاء اللاعبين. 

وكان لاعبو باريس سان جيرمان تعرضوا هذا الموسم لموجة سطو على منازلهم، منهم سيرجيو ريكو وتشوبو موتينج. 

 

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