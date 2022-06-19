سطو في وضح النهار .. سرقة ساعة فاخرة بالإكراه من نجم إسبانيا

داني أولمو نجم منتخب إسبانيا تعرض لعملية سطو بالإكراه في مدينة فالنسيا.

وقع داني أولمو نجم خط وسط نادي لايبزيج الألماني ومنتخب إسبانيا ضحية لعملية سطو بالإكراه في وضح النهار.

ويقضي أولمو عطلته حاليًا في مدينة فالنسيا الإسبانية، لكنه عاش ظهر الجمعة لحظات رعب لا تُوصف بعد السطو عليه.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن أولمو تعرض لعملية سطو في وسط الشارع، حيث كان اللصوص ينتظرون الإسباني الدولي أثناء خروجه من عند مصفف الشعر.

وحسب التقرير، فإن اللصوص سرقوا من أولمو ساعة فاخرة، تقدر قيمتها بحوالي 30 ألف يورو.

وتعرض شقيق أولمو، الذي كان برفقته وقت الهجوم، إلى الإصابة أثناء محاولته منع اللصوص من الهروب في سيارة.

ولحسن الحظ، لم يتعرض شقيق أولمو إلى إصابات خطيرة، وتمت معالجته سريعًا في موقع الحادث.

وقام أولمو بإبلاغ الشرطة بالحادث الذي وقع يوم الجمعة في وقت متأخر من بعد الظهر، والتي تباشر التحقيق في الوقت الحالي، دون الكشف عن تفاصيل.

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