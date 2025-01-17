الأزمة ليست فنية .. سر معاناة غرفة ملابس ريال مدريد والاعتراف بالحقيقة المُرة: "مودريتش فشل!"

سر معاناة غرفة خلع ملابس ريال مدريد هذا الموسم...

نجح ريال مدريد، في العبور إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد التغلب على سيلتا فيجو، بصعوبة في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليستمر تذبذب مستوى الميرينجي هذا الموسم.

ويعاني ريال مدريد، بشكل واضح هذا الموسم وازداد الأمر بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني، أمام الغريم برشلونة، بخمسة اهداف مقابل هدفين، ليزداد الغموض حول مستقبل الميرينجي هذا الموسم.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، ووفقًا لمصادرها، فإن غرفة خلع ملابس ريال مدريد، تعاني بشكل كبير منذ رحيل، ناتشو، واعتزال توني كروس، إذ يشعر اللاعبون أنهم بلا قائد حقيقي.

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وأشار التقرير إلى عدم قدرة أي لاعب في الفريق بالوقت الحالي، على ملئ هذا الفراغ، حتى لوكا مودريتش، الذي يتسم دائمًا بالهدوء، فالفريق يفتقد لروح القائد، وهذا ما ظهر في عدد ليس بالقليل من مباريات الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يعود لمواصلة حملته في الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني، عندما يستضيف لاس بالماس، مساء الأحد المقبل في الجولة الـ 20 من الليجا.