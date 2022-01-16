"سر تغير النصر مع روسو في تلك النقاط الثلاثة"

حقق النصر مساء أمس انتصاره الخامس على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بتفوقه على الفيصلي بأربعة أهداف دون رد، ليُواصل مدربه مييجل روسو حصد الإعجاب من الجماهير والمحللين والنقاد الرياضيين.

الناقد الرياضي سلطان الليحاني أوضح أن سر التحسن الملفت في أداء النصر ينحصر في 3 نقاط غيرها المدرب الأرجنتيني في الفريق، وذلك خلال تصريحاته في برنامج "أكشن مع وليد".

ما هي النقاط الثلاثة التي تغيرت في النصر مع روسو؟

اللحياني أوضح أن المبادرة المبكرة بالضغط والهجوم وإحراز أهداف مبكرة هو أهم أسباب تحسن عروض ونتائج النصر تحت قيادة روسو، لأنه يُساعد الفريق على تطبيق أسلوب لعبه ويضع المنافسين تحت ضغط التقدم والبحث عن هدف التعادل.

وأضاف "3 نقاط أضافها روسو للنصر، الأولى هي المبادرة بالضغط العالي هجوميًا، إذ نلاحظ أن الفريق نجح في 5 مباريات من 6 بالتقدم في الشوط الأول، هذا يُشير إلى منهج واضح لدى الفريق وهو البحث عن التسجيل المبكر لأنه يُريحه في الملعب ويضع الضغوط على المنافس".

"النقطة الثانية هي تطور المنظومة الدفاعية وهي أساس التغيير للأفضل، دفاع النصر قبل روسو شيء وبعده شيء آخر تمامًا، الفريق بكامله أصبح يُدافع الآن، وقد رأينا أن الفيصلي لم يستطع تهديد مرمى الفريق إلا بفرصة واحدة".

"النقطة الأخيرة والتي يمتلكها النصر بالفعل هي وفرة وتنوع العناصر الهجومية، أغلب لاعبي الفريق يستطيعون إحراز الأهداف والدكة دومًا ما تستطيع دعم المدرب بخيارات جيدة".

كيف كانت نتائج النصر مع روسو؟

النصر أعلن تعاقده مع روسو في الخامس من ديسمبر الماضي، وقد بدأ المدرب المخضرم مسيرته وسط شكوك كبيرة من الجماهير بنجاحه، لكنه حصل على جرعة من الثقة بانتصاره في أولى مبارياته مع الفريق على الهلال في ديربي الرياض.

روسو فاجأ الجميع بعد ذلك بتحقيق نتائج قوية والأهم بتحسن لافت في مستوى الفريق، إذ استطاع الفوز في 5 مباريات متتالية من الدوري السعودي، بجانب الصعود إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر تحت قيادة روسو لم يستقبل سوى هدف واحد كان خلال مواجهة الحزم، فيما اسطاع هجومه إحراز 11 هدفًا 4 منهم خلال المباراة الأخيرة أمام الفيصلي.

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