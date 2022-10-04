"سر الدقيقة 60".. رئيس أتلتيكو يعترف بخطة جريزمان ومفاوضات برشلونة

هل يسخر من عملاق كتالونيا؟

تطرق رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو إلى حالة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يوجد في عقده أمور عالقة بين برشلونة وفريقه الحالي.

تلك الأمور المتعلقة بتوقيتات المشاركة وعدد دقائق اللعب والنسبة التي سيتقاضاها برشلونة حيال الأمر إذا قرر أتلتيكو مدريد تفعيل بند الشراء، هي التي تمثل ملفات عالقة بين الناديين الكبيرين.

وقال سيريزو في تصريحات لـ"كاروسيل ديبورتيفو": "لا يوجد أي شيء جديد بشأن جريزمان، كل شيء يبقى على حاله".

وأضاف سيريزو مزيدًا من الغموض قائلًأ: "نأمل أن يواصل اللعب من الدقيقة 60، هذا هو ما نريده!".

ولكن رئيس أتلتيكو مدريد اعترف بوجود مفاوضات مع برشلونة قائلًا: "دائمًا في كرة القدم تحدث مفاوضات".

ويوجد بند في عقد جريزمان الثنائي مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة يلزم الفريق المدريدي بدفع قيمة 40 مليون يورو كاملة لتفعيل بند الشراء بعد انتهاء عامي الإعارة شريطة الوصول إلى نسبة مشاركة معينة مع الروخيبلانكوس.

هذا الأمر دفع الفريق المدريدي إلى إشراك جريزمان منذ بداية الموسم الجاري لمدة نصف ساعة أو أقل أو أكثر قليلًا في كل مباراة، بتنسيق بين الإدارة والمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

برشلونة بدوره يسعى لتحصيل 20 مليون يورو بعد شعوره بعدم التزام أتلتيكو مدريد بهذا البند، وذلك للتخلص من راتب جريزمان الكبير.