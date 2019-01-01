سرنا يعلن اعتزاله ويعود إلى شاختار

سرنا كان لاعباً للنادي الأوكراني بين أعوام 2003 و2018..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الظهير الكرواتي داريو سرنا لاعب كالياري الإيطالي السابق اعتزاله لكرة القدم رسمياً، عقب نهاية موسم 2018-2019.

وكان سرنا قد كتب يوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكداً رحيله عن كالياري عقب موسم واحد قضاه في ساردينيا.

لاحقاً أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني عن ضم الظهير الأيمن لجهاز لويس كاسترو المدرب الجديد.

ويأتي كاسترو خلفاً للمدرب السابق باولو فونسيكا الذي انتقل لتدريب روما الإيطالي.

يذكر أن سرنا -37 عاماً- يملك 134 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، انتهت بنهاية يورو 2016، قبل إنجاز المنتخب الأكبر بالوصول لنهائي كأس العالم 2018 الذي خسره ضد فرنسا.