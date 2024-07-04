"سرقوا منا كل شيء" .. عائلة نجم إسبانيا تتعرض للسرقة في إيطاليا

السرقات لا تتوقف لنجوم كرة القدم

أصبحت سرقة بيوت نجوم كرة القدم أمرًا معتادًا في السنوات الأخيرة، الحادثة الأخيرة كانت تتعلق بالأسطوري روبيرتو بادجيو، والحديدة بأحد نجوم منتخب إسبانيا في يورو 2024.

الإيطالية أليس كامبيلو، زوجة النجم ألفارو موراتا، نشرت عبر حسابها على إنستجرام منشورًا أعلنت خلاله تعرض منزلهم في منتجع "بورتو سيرفو" في إيطاليا للسرقة خلال تواجد زوجها في ألمانيا حيث يخوض غمار بطولة يورو 2024 مع منتخب بلاده.

وكتبت أليس، التي تعد إحدى أشهر المؤثرات في منصات التواصل الاجتماعي، "سرقوا منا بالأمس كل ما أحضرناه في الإجازة. أفضل الإعلان عن ذلك قبل أن يعرفه الجميع وأؤكد لكم أننا جميعًا بخير".

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أضافت "لدينا الآن أشخاص يتواجدون معنا طوال الـ24 ساعة ونحن أكثر هدوءًا. أحبكم جميعًا".

يُشار إلى أن إسبانيا ستُواجه ألمانيا مساء غدٍ الخميس في افتتاح مباريات ربع نهائي يورو 2024.