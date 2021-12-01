سرقة وعار .. رونالدو يدعم الهجوم على ميسي بسبب الكرة الذهبية

أثار النجم البرتغالي الجدل بعدما قام بالتعليق على منشور يهاجم ليونيل ميسي، بعد فوز الأخير بجائزة الكرة الذهبية.

الأرجنتيني حصل على الجائزة مساء الاثنين، للمرة السابعة في تاريخه وذلك في أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021 ليتفوق على منافسه التقليدي، كريستيانو رونالدو، بكرتين ذهبتين.

تتويج ميسي أثار حالة من الجدل، لا سيما وأنه لم يحقق إلا كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين وكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، ليننضم البرتغالي للحزب المعارض لفوز ليو بالجائزة هذا العام.

ماذا فعل رونالدو؟



علق النجم البرتغالي على منشور لأحد مشجعيه، يؤكد فيه أن اللاعب البرتغالي كان الأحق بالحصول على الكرة الذهبية، معتبرًا أن حصول ميسي عليها "سرقة وعار".

وكتب المشجع: "لم يسجل ميسي ضد ريال مدريد منذ رحيل كريستيانو، ويغيب في المباريات الكبرى، وفاز بكوبا أمريكا لكنه لم يسجل في النهائي ولا حتى قبل النهائي، ويقدم موسمًا ضعيفًا على الصعيد الفردي مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "بالنسبة لرونالدو كان يجب أن يفوز بتلك الجائزة بنسبة 300%، هذا الأمر ليس مجالًا للتساؤل، حيث سجل أفضل هدف من خلفية مزدوجة في العام، وكان بطل كل شيء في ناديه، وسجل هاتريك في كأس أمم أوروبا".

وواصل: "لكنهم لا يزالون يجدون الطرق لأخذ الجائزة منه، على عكس ميسي وسيجدون دائمًا وسيلة لمنحه الجائزة، إنها سرقة وعار".

واختتم: "الحصول على جائزة بلا أحقية سعادة كاذبة لا تدعو للفخر، وبعيدًا عن تلك الجوائز سيبقى كريستيانو رونالدو الأفضل في التاريخ".

ليرد كريستيانو رونالدو بتعليق: "هذه حقيقة"، في إشارة إلى تأييده لكل ما جاء في المنشور، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

الجدير بالذكر أنّ رونالدو هاجم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قبل ساعات من الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي، بسبب تصريحات باسكال فيريه، رئيس تحرير المجلة، والتي أكد فيها أن اللاعب البرتغالي يرغب في إنهاء مسيرته وهو يحمل كرات ذهبية أكثر من ميسي.

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