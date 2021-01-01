سرقة مصطفى محمد في تركيا .. وكشف تفاصيل الواقعة

واقعة سرقة تلحق بمصطفى محمد في إحدى المراكز التجارية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن سرقة مصطفى محمد نجم جلطة سراي التركي ومنتخب مصر، أثناء تواجده في إحدى مراكز التسويق في تركيا.

مصطفى محمد يقدم مستوى أكثر من ممتاز رفقة فريقه التركي، عقب الانتقال إليه على سبيل الإعارة من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الصباح" التركية، اليوم الإثنين، أن مصطفى محمد كان يتواجد في إحدى المراز التجارية يسمى "إستيني بارك" في إسطنبول وتعرض للسرقة.

وأشارت التقارير إلى أن مصطفى محمد تم سرقة حقيبته التي تحتوي على جواز السفر وأمواله، وتسعى الشرطة في الوقت الحالي لاسترجاعها.

وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها أن كاميرات المراقبة المتواجدة في المركز التجاري أظهر لحظة السرقة، وفي الوقت الحالي يحاولون الوصول لمن قام بالواقعة.

مصطفى محمد نجم منتخب مصر يقدم مستوى أكثر من ممتاز مع جلطة سراي خلال الفترة الماضية، ويستعد للانضمام لمنتخب مصر في معسكر مارس الجاري.