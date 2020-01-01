سرقة تذاكر مباراة إيبيزا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

واقعة غريبة قبل لقاء إيبيزا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا وتذاكر المباراة تقع في أيدي اللصوص.

شهدت مكاتب نادي إيبيزا الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية واقعة غريبة للغاية قبل المباراة المرتقبة للفريق أمام نظيره برشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا بعدما أبلغت الإدارة الخاصة بالنادي شرطة المدينة عن اقتحام مكاتبها وسرقة عدد من تذاكر المباراة التي تقام مساء الأربعاء على ملعب إيبيزا.

وذكرت الإدارة أن عدد التذاكر التي تم سرقتها مساء الإثنين من المكتب كانت حوالي 40 تذكرة لمواجهة النادي الكتالوني المرتقبة.

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وقامت الإدارة بشكل فوري بحجب تلك التذاكر من أجل منع تداولها في السوق قبل المباراة التي تقام في السابعة بتوقيت إسبانيا.

وستقوم الشرطة وبالتعاون مع إدارة النادي بتنظيم الدخول للملعب حيث سيتم التدقيق في كل تذكرة من أجل كشف التذاكر المسروقة.

ويتسع ملعب فريق إيبيزا لـ 4500 متفرج وتترواح التذاكر بين 55 و 70 يورو مما يعني أن الإقبال على المباراة سيكون كبيرًا للغاية بالنسبة لعدد التذاكر المتاحة في السوق.

جدير بالذكر أن برشلونة يحمل وصافة بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خسارته للمباراة النهائية الموسم الماضي أمام فالنسيا بهدفين لهدف.