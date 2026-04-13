قام سردار غوزوبويوك بإيقاف حسابه على إنستغرام، بعد يوم واحد من المباراة التي أثارت الكثير من الجدل بين نيك وفينورد (1-1). فقد كان الحكم يوم الأحد تحت الأضواء بشكل كبير بسبب قرار مثير للجدل، وهو ما أدى إلى غضب عارم داخل معسكر روتردام.

وكان الجدل يدور بالأساس حول خطأ ارتكبه فيليب ساندلر على أياسي أويدا المنفرد. في البداية لم يمنح غوزوبويوك أي بطاقة، لكنه بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) اكتفى ببطاقة صفراء. ولدهشة كثيرين، لم تُشهر بطاقة حمراء.

وخلال المباراة، عبّر روبن فان بيرسي بوضوح عن اعتراضه تجاه الحكم الرابع. وصرخ منزعجًا بشكل واضح: "ماذا يفعل؟! هذا لاعب منفرد، أليس كذلك؟! لا يُصدق!" ولم يكن رد فعله استثناءً.

وحتى بعد النهاية، ظل الموضوع يشغل الأذهان. أنيل أحمدهودزيتش، الذي لم يشارك في المباراة، عبّر عن إحباطه عبر إنستغرام. إذ نشر لقطات للحظة وكتب: "لا يُصدق... مع وجود الـVAR ومع ذلك ما زالوا يتخذون القرار الخاطئ. في أي عالم لا تكون هذه بطاقة حمراء؟"

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ عبّر عدة لاعبين من فينورد عن رأيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بينهم جيفايرو ريد، جوردان لوتومبا، غونسالو بورخيس، ثايس كرايييفيلد، شاكيل فان بيرسي، تسويوشي واتانابي ولوتشيانو فالينتي الذين أبدوا جميعًا عدم فهمهم لقرار غوزوبويوك.

وكان فالينتي على وجه الخصوص صريحًا في انتقاده. وقال: "كما رأيتها أنا، فهذا عارٌ حقيقي. أجد الأمر فظيعًا للغاية. شهدنا الكثير من هذه اللقطات خلال الموسم، وأحيانًا نكون نحن من نستجلب ذلك على أنفسنا، لكن هذا لم يعد له علاقة بنا. هذه بطاقة حمراء تُرفع وانتهى الأمر. إذا أصبح نيك بعشرة لاعبين، فالمباراة تتغير ببساطة."

صرّح غوزوبيوك في الملعب بأن أويدا أخذ الكرة بعيدًا أكثر من اللازم باتجاه حارس المرمى غونزالو كريتا. لذلك، ووفقًا له، لم يعد هناك حديث عن حرمان من فرصة تسجيل مباشرة.

وبعد يوم واحد، قام غوزوبيوك بإيقاف حسابه على إنستغرام.