سردار غوزوبويوك يتخذ قرارًا صارمًا للغاية بعد يوم من مباراة إن إي سي - فينورد

قام سردار غوزوبويوك بإيقاف حسابه على إنستغرام، بعد يوم من المباراة التي أثارت الكثير من الجدل بين إن إي سي وفينورد (1-1). وكان الحكم تحت الأضواء يوم الأحد بسبب قرار مثير للجدل، أدى إلى غضب هائل داخل معسكر روتردام.

تمحور الجدل بشكل أساسي حول مخالفة ارتكبها فيليب ساندلر على أياسي أويدا المنفرد. لم يُشهر غوزوبويوك في البداية أي بطاقة، لكنه بعد تدخل حكم الفيديو المساعد اكتفى ببطاقة صفراء. ولدهشة كثيرين، لم تُشهر بطاقة حمراء.

وأبدى روبن فان بيرسي انفعاله بوضوح خلال المباراة تجاه الحكم الرابع. وقال وهو منزعج بشكل ظاهر: "ماذا يفعل؟! أليس هذا لاعبًا منفردًا؟! لا يُصدّق!"، ولم يكن رد فعله استثناءً.

وحتى بعد نهاية اللقاء ظل الموضوع يشغل الأجواء. وأعرب أنيل أحمدهودجيتش، الذي لم يشارك، عن إحباطه عبر إنستغرام. إذ نشر لقطات من اللحظة وكتب: "لا يُصدّق... مع وجود VAR ومع ذلك ما زال يتم اتخاذ القرار الخاطئ."

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بالنسبة للمدافع. وتساءل بصوت عالٍ: "في أي عالم لا تُعد هذه بطاقة حمراء؟"، مرفقًا ذلك برمز تعبيري غاضب.

وأوضح غوزوبويوك في أرض الملعب أن أويدا أبعد الكرة أكثر من اللازم باتجاه الحارس غونزالو كريتاح. وبناءً على ذلك، رأى أنه لم يعد هناك حرمان من فرصة تهديف مباشرة.

وبعد يوم واحد، حوّل غوزوبويوك حسابه على إنستغرام إلى الوضع الخاص.