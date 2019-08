سخرية مانشستر يونايتد ترتد عليهم بعد الهزيمة من كريستال بالاس

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

ارتدت سخرية فريق مانشستر يونايتد قبل مواجهة كريستال بالاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عليهم بعد الخروج من المباراة منهزمين.

مانشستر يونايتد خسر أول مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف.

وقبل المباراة، نشر الحساب الرسمي للشياطين الحمر على "تويتر" صورًا لمسرح الأحلام وتعليق "وعلى الرغم من ذلك، نتمنى لو أننا لعبنا ضد تشيلسي مرة أخرى"

*#MUNCRY. Wish we were playing again, though...