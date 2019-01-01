سخرية مانشستر يونايتد ترتد عليهم بعد الهزيمة من كريستال بالاس
ارتدت سخرية فريق مانشستر يونايتد قبل مواجهة كريستال بالاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عليهم بعد الخروج من المباراة منهزمين.
مانشستر يونايتد خسر أول مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف.
وقبل المباراة، نشر الحساب الرسمي للشياطين الحمر على "تويتر" صورًا لمسرح الأحلام وتعليق "وعلى الرغم من ذلك، نتمنى لو أننا لعبنا ضد تشيلسي مرة أخرى"
— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2019
وبالطبع بعد الهزيمة، خرج حساب كريستال بالاس ليعيد نشر التغريدة معلقًا: "بالطبع نحن واثقون في ذلك"
We're sure you do...
*#MUNCRY https://t.co/csOzx7Igl2
— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 24, 2019
وحتى حساب البلوز قرر التعليق على الأمر رغم أنّه خسر في الجولة الافتتاحية من البريميرليج برباعية نظيفة، قائلًا: "كيف جرى الأمر؟".
How’d it go?
*#MUNCRY https://t.co/hrft0enWGU
— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2019
جدير بالذكر أنّ فوز بالاس على مانشستر يونايتد هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين بالبريميرليج.