"هناك شيء ناقص" .. كلوب يسخر من إنجازات بايرن ميونخ خلال زيارته للنادي الألماني

كشفت تقارير ألمانية عن قيام يورجن كلوب، بالسخرية من بايرن ميونخ، خلال زيارته لمتحف النادي البافاري، بصفته المدرب الجديد لمنتخب المانشافت.

أمام لوحة شرفية خشبية خُلّدت عليها سنوات ألقاب حامل الرقم القياسي في عدد البطولات بألمانيا، توقف كلوب مازحًا عند الفجوات في عامَي 2011 و2012. وأشار بغمزة من عينه إلى الثغرات في السجل وقال ساخرًا: "هناك شيء ناقص هنا!"

خلفية هذه اللمزة: في هذين الموسمين بالتحديد خطف نادي كلوب السابق بوروسيا دورتموند درع البطولة. وعندما تأمّل مدرب المنتخب الألماني بعد ذلك بقليل سجل الكأس، واكتشف هناك أيضًا الفجوة من عام الثنائية التاريخية لدورتموند عام 2012، أردف مبتسمًا: "وهنا أيضًا. هذا غريب." ظهور مفعم بروح الدعابة على طريقة "كلوبو" المعتادة، لاقى احتفاءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كلاسيكو العشرية الثانية من القرن: عندما كان دورتموند الخصم الأخير لبايرن

تعيد هذه اللمزة الطريفة إلى الأذهان ذكريات ما يُعدّ أكثر الحقب احتدامًا في تاريخ البوندسليجا الحديث. فتحت قيادة كلوب، عاش بوروسيا دورتموند حقبة ذهبية بين عامَي 2008 و2015، وارتقى في تلك الأثناء ليصبح "الخصم الأخير" لبايرن ميونخ.

المباريات التالية دورتموند الدوري الألماني 14:30 بريمن

وبقيادة نجوم مثل روبرت ليفاندوفسكي وماريو جوتسه وماتس هوملس، اكتسح دورتموند الدوري بأسلوب لعبه عالي الوتيرة.

وكانت الذروة المطلقة لهذه المرحلة في عام 2012، عندما لم يكتفِ لاعبو دورتموند بخطف اللقب من بايرن، بل أذلّوا الغريم بالفوز عليه 5-2 في نهائي كأس ألمانيا على ملعب الأولمبي في برلين، ليكمّلوا الثنائية التاريخية.

Getty Images

"رد فعل بايرن" يُحدث تغييرًا في موازين القوى

أثارت هذه الإهانة ما يُعرف بـ"رد فعل بايرن"، وبلغت ذروتها في موسم 2012/13 بالمواجهة الحاسمة النهائية. ففي أول نهائي ألماني خالص في تاريخ دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في لندن، وقف الغريمان اللدودان في مواجهة بعضهما البعض وهما في أوج تنافسهما.

وفي مباراة دراماتيكية، حسم فريق ميونخ المواجهة لصالحه بهدف متأخر لأريين روبن ليفوز 2-1. كان ذلك بمثابة إشارة انطلاق لسلسلة ألقاب تاريخية لبايرن، ترتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بانتقال نجوم دورتموند جوتسه وليفاندوفسكي وهوملز.

وبانتقاله إلى ليفربول عام 2015، فتح كلوب فصلًا جديدًا، واحتفل مع الريدز بالتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2019، وبعد عام واحد بلقب الدوري الإنجليزي رقم 20 التاريخي.