سخروا من عيد ميلاد بيكيه فرد: لم أكن أعلم أن الهدايا تحتسب كبطولات لمدريد!

جيرارد بيكيه يستمر في السخرية من ريال مدريد حتى وهو بعيدًا عن الملاعب!

يحتفل النجم الإسباني جيرارد بيكيه بعيد مولده الـ 34 اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من فبراير، لكن احتفاله هذا العام يأتي وهو مصابًا.

خرج بيكيه على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، ليحتفل بعيد ميلاده برسالة قصيرة لكنها واضحة للغاية، حيث كتب: "34".

فجاء الرد من الجماهير بالتهنئة والدعم في عملية الاستشفاء من الإصابة التي عانى منها وأبعدته لأشهر عن الملاعب، لكن أحد الردود كان مختلفًا.

ظهر هذا الرد من قبل الحساب الرسمي لبرنامج "ريسيستينسيا" الساخر، الذي يُبث عبر شبكة "موفيستار" ويقدمه دافيد برونكانو الذي يملك علاقات طيبة مع بيكيه.

ونشر الحساب الخاص بالبرنامج صورة من تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الأخير والذي كان رقم 34 في تاريخ الملكي، وكتبوا عليها: "ما الذي فعلته يا جيرارد؟!".

وجاء الرد من نجم برشلونة ساخرًا بطبيعة الحال وكتب: "لم أكن أعرف أن الهدايا تُحتسب كألقاب في الدوري".

ولم يتوقف الأمر هنا فرد الحساب الخاص بالبرنامج من جديد بصورة للويس سواريز وكتب عليها: "هدية هذا العام ستكلف بطولة دوري أيضًا".

El regalo de este año también costará una Liga. pic.twitter.com/kPmEjFHp0A — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 2, 2021

جدير بالذكر أن سواريز كان قد غادر برشلونة بشكل مجاني في فترة الانتقالات الصيفية منتقلًا لأتلتيكو مدريد الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق عشر نقاط عن النادي الكتالوني.