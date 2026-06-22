سخروا من ترامب للهجوم على منتخب بلادهم.. الصحافة البلجيكية تتهكم على التعادل مع إيران!

لم تتمكن بلجيكا يوم الأحد من الفوز في مباراتها الثانية في كأس العالم أمام إيران (0-0)، وستضطر إلى حصد ثلاث نقاط في مواجهة نيوزيلندا للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. ووجهت صحيفتا «Het Nieuwsblad» و«Sporza» انتقادات شديدة لـ«الشياطين الحمر».

كانت بلجيكا محظوظة جدًّا على الورق في قرعة كأس العالم، حيث وقع في مجموعتها كل من مصر وإيران ونيوزيلندا. وبعد التعادل مع مصر (1-1) والآن مع إيران أيضًا، يتعرض فريق المدرب رودي جارسيا لضغط هائل، وسيتعين عليه الفوز على نيوزيلندا في 27 يونيو.

وكتبت صحيفة «هت نيوسبلاد»: «فيلم هوليوودي رديء من الدرجة الثانية». «لم يتمكن «الشياطين الحمر» مرة أخرى من تجاوز التعادل 0-0 أمام إيران في لوس أنجلوس. وتطور الأمر إلى سيناريو مرعب: فقد لوكاكو ودي بروينه إيقاعهما، وغاب دوكو عن المباراة، وحصل نجوي على بطاقة حمراء».

"على البلجيكيين أن يتأهلوا يوم السبت في مباراة حاسمة ضد نيوزيلندا. من كان يتوقع ذلك؟ قد يخطئ المرء أحيانًا في تقدير إيران. أليس كذلك، دونالد؟"، في إشارة من الصحيفة إلى الرئيس الأمريكي ترامب والحرب في الشرق الأوسط.

"الأمة الإيرانية أكثر صلابة وعزيمة بكثير مما يتوقعه البعض. كما أخطأ البلجيكيون في تقدير الإيرانيين — على الأقل على الصعيد الرياضي. بلجيكا، التي لعبت بـ 10 لاعبين في الربع الأخير من المباراة بعد طرد ناثان نجوي، لم تخلق سوى فرص قليلة أمام إيران، التي كانت أقرب إلى التسجيل بهدف جاء من وضع تسلل."

"كان من الضروري الحرص على ألا يسير «الشياطين الحمر» هنا في لوس أنجلوس على «شارع الأحلام المكسورة». بدا الأمر وكأنه سيكون مباراة يمكن أن تنقلب فيها الأمور رأساً على عقب. كانت إيران تنتظر بشكل أساسي الكرات الثابتة والهجمات المرتدة"، كما كتب صحيفة «هيت نيوسبلاد»، التي وجهت انتقاداتها إلى توماس مونييه.

"لقد خسر أكثر من مرة في المواجهات الفردية، وعندما وصلت التسديدات، كان لا بد من تدخل خارق من كورتوا لإنقاذ بلجيكا. وفي المدرجات، كاد أطفال كيفن دي بروينه أن يفقدوا الجرأة على متابعة المباراة. كان التوتر يخيم على المكان."

ترى صحيفة «سبورزا» أن بلجيكا وجدت نفسها فجأة في موقف حرج. «لم يحقق الشياطين الحمر الفوز في مباراتهم الثانية في كأس العالم أيضًا. أمام إيران الصلبة، عانى البلجيكيون كثيرًا ونجوا بأعجوبة عدة مرات، إلى أن ضغط ناثان نجوي على الفرامل الطارئة وحصل على بطاقة حمراء».

"وبعشرة لاعبين، تم شن هجوم ختامي (ضعيف). لم يسفر ذلك عن نتيجة، لكنه كان له عواقب. بعد التعادل 0-0، تضاءل سيطرة «الشياطين» على مصيرهم في المجموعة بشكل متزايد." ستلعب مصر ونيوزيلندا ضد بعضهما البعض وسيتصدر الفائز من هذه المباراة صدارة المجموعة.

"أظهر دي جي الملعب في لوس أنجلوس حساً بالتوقيت. فقد انطلقت أغنية «Living on a prayer» لبون جوفي عبر مئات مكبرات الصوت خلال استراحة الترطيب الأولى. وفي مدينة الملائكة، كان نظام الفيديو المساعد (VAR) قبل بضع دقائق الملاك المنقذ لـ«الشياطين الحمر»."

"ببراءة شبه طفولية، فوجئوا بحركة مدروسة من إيران عند تنفيذ ركلة حرة. وبدا على الشاشة الرائعة كيف كان «الشياطين» يشتمون بعضهم البعض. لحسن الحظ، حالت مؤخرة طارمي دون أن يتأخر «الشياطين» مرة أخرى في هذه النسخة من كأس العالم."

وبالتالي، لم تستطع بلجيكا الاستفادة من الهدف الملغى لطارمي، ويبدو أن فرصتها ضئيلة في التتويج بصدارة المجموعة. ومن المتوقع أن يواجه متصدر المجموعة التشيك نظريًّا، ثم الولايات المتحدة أو البوسنة والهرسك في الدور التالي.

سيواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة أستراليا على الأرجح، ومن المرجح أن يواجه الفائز في تلك المباراة حامل لقب كأس العالم، الأرجنتين. باختصار، يبدو أن التعادل مع إيران سيكون له تداعيات كبيرة على مسار بلجيكا في البطولة، حتى في حالة تأهلها.