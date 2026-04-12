دريس الجابلي يجوب العالم. لاعب المغرب الفاسي سجّل في مباراة الدوري أمام الوداد الرياضي هدفًا رائعًا من نوع «رابونا».

في الدقيقة 80، وبعد دقيقة واحدة من دخول الدولي الفرنسي السابق ويسام بن يدر كبديل مع الوداد، سجّل الجابلي الهدف الوحيد وبالتالي هدف الفوز في المباراة.

الجابلي، قلب دفاع يبلغ من العمر 28 عامًا (!)، كان يقف على بُعد نحو متر واحد خارج منطقة الجزاء عندما تلقّى الكرة. روّضها ثم أطلقها بركلة «رابونا» إلى الزاوية العليا.

لم يستطع الجابلي بالكاد تصديق ما فعله للتو، واحتفل في النهاية بالقفز فوق اللوحات الإعلانية واحتضان عدد من زملائه المتهللين.

قد يكون هدفه جميلًا بما يكفي للفوز بجائزة بوشكاش، جائزة أجمل هدف في العام.

وبالمناسبة، شهد اللقطة نجم الدوري الهولندي السابق نور الدين أمرابط من أرض الملعب. الجناح البالغ من العمر 39 عامًا يرتبط بعقد مع الوداد منذ صيف 2025.