سحب بطولات وهبوط من جديد .. عقوبات قوية تنتظر يوفنتوس في قضية التزوير!

كشف الجمعية الإيطالية لحماية حقوق المستهلك أن نادي يوفنتوس يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، والتجريد من آخر ألقابه في الدوري الإيطالي، بسبب قضية المكاسب الرأسمالية.

وترتبط الجمعية بشكل وثيق مع اللجنة الأولمبية الإيطالية، وتحدث ماركو دونزيللي رئيس اللجنة عن التحقيق في أعمال أدت إلى تضخم رأس مال يوفنتوس.

ما هي تهمة يوفنتوس؟

وتم اتهام يوفنتوس مؤخرًا بالتلاعب في ميزانية النادي خلال السنوات الأخيرة، عبر العمل بشكل غير قانوني في سوق الانتقالات.

وكشف دونزيللي أنه يمكن معاقبة "السيدة العجوز" بالهبوط إلى الدرجة الثانية، إلى جانب حرمانه من الألقاب التي فاز بها "في ظل تلك العمليات غير القانونية المحتملة".

ماذا قال رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية؟

وقال دونزيللي حسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "عملية الاتهام خطيرة للغاية، وتلقى الضوء على بطولات كرة القدم الأخيرة، أيضًا بسبب هيمنة يوفنتوس الحقيقية في السنوات الأخيرة، والتي انتهت في العام الماضي".

وأضاف: "إذا كان يوفنتوس قد اكتسب بشكل غير شرعي ميزة على الأندية المنافسة في عمليات من هذا النوع، فإن انتظام بطولات كرة القدم سيفشل، ونتيجة لذلك يتعين على الاتحاد وهيئة المنافسة في السوق التدخل ومعاقبة المسؤولين".

وأكمل: "إلى جانب المسؤولية الفردية، لن يتم إعفاء النادي من العقوبة".

وقال في ختام تصريحاته: "لهذا السبب ولحماية المشجعين، سنقدم شكوى إلى مكافحة الاحتكار ومكتب المدعي العام الفيدرالي للمطالبة بهبوط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية، وإلغاء آخر ألقاب الدوري التي فاز بها في ظل هذه العمليات غير القانونية المحتملة".

هبوط جديد!

وإذا ما تمت معاقبة يوفنتوس بالفعل بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ستكون تلك المرة الثانية التي يهبط فيها "البيانكونيري" بعقوبة إدارية.

وكانت المرة الأولى في صيف 2006 بعد الكشف عن فضيحة "الكالتشيوبولي" والتي تعلقت بالتلاعب في نتائج المباريات، ورشوة الحكام في كرة القدم الإيطالية.

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