سجل هدفين وصنع مثلهما.. ليلة رائعة لميسي في دوري الأبطال

ميسي يتألق في دوري الأبطال

شارك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه باريس سان جيرمان ضد نادي مكابي بنتيجة 7-2، حيث أقيمت المواجهة ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم البرغوث عرضًا رائعًا حيث استطاع أن يساعد فريقه على الفوز من خلال الصناعة والتسجيل، ويمكننا أن نقول إنها كانت ليلة ميسي دون أدنى شك.

ماذا قدم ميسي؟

شارك ليونيل ميسي لمدة 90 دقيقة، لمس فيها الكرة 68 مرة، ومرر 44 كرة صحيحة بنسبة 81.5%، وقدم 4 تمريرات مفتاحية، وصنع فرصتين محققتين للتسجيل.

وعلى مستوى تهديد المرمى، سدد ميسي 6 تسديدات، جاء 2 منهم داخل الإطار و2 خارجه، فيما منعت واحدة من الوصول وارتطمت الأخيرة في العارضة.

وعلى مستوى التهديف والصناعة، كان البرغوث حاضرًا، حيث سجل هدفين لباريس سان جيرمان، فيما قام بصناعة هدفين أيضًا في سباعية ناديه.

هل يساعد ميسي باريس سان جيرمان في تحقيق الأبطال؟

حتى الآن، يظهر الفريق الفرنسي بصورة جيدة للغاية في بطولة الدوري المحلي والأبطال، حيث تطور على مستوى كافة العناصر مع المدرب الجديد كريستوف جالتييه.

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وهذا التطور شهد تغير مستوى ميسي عن العروض التي قدمها في الموسم الماضي، حيث تغير كل شيء في المنظومة الهجومية وبالتالي عاد ليونيل إلى مستواه المعهود.

بطولة دوري الأبطال هي الهدف الأول لفريق العاصمة الفرنسية، حيث يحاول باريس تعويض الفشل الكبير الذي حدث بالموسم الماضي، ومن الوارد أن يساهم ميسي في ذلك بعد أن تغير مستواه إلى الأفضل هذا الموسم.