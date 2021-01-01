برشلونة

فيديو | أحد هدافي خماسية برشلونة ضد ريال مدريد يُسجل هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الإماراتي

تامر أبو سيدو
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Cristiano Ronaldo Busquets Abidal Pique Barcelona Real Madrid CAmp Nou La Liga 29112010
Getty Images
اللاعب أتم انتقاله أمس وسجل اليوم

استطاع جيفرين سواريز لاعب برشلونة السابق إحراز هدفه الأول بقميص فريق الذيد الإماراتي بعد 24 ساعة فقط من انضمامه إليه، ذلك خلال مباراة الخسارة أمام العروبة مساء اليوم في دوري الدرجة الأولى الإماراتي بهدفين أمام هدف واحد.

اللاعب صاحب الـ33 عامًا تدرج في فرق الشباب في البارسا قبل أن يلتحق بالفريق الأول بداية موسم 2009-2010 ولعب معه موسمين قبل الرحيل إلى سبورتينج لشبونة.

جيفرين لم يلعب مع الفريق الكتالوني سوى 34 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم، وقد تُوج مع الفريق بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا 2010-2011 وكأس العالم للأندية 2009.

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اللاعب الذي ارتدى قميص مختلف المنتخبات الإسبانية الشابة ومن ثم لعب لمنتخب فنزويلا الأول لعب في عديد الأندية بعد نهاية مغامرته في كامب نو، أبرزها ريال بلد الوليد الإسباني وجراسهوبرس السويسري وآيك لاماسا القبرصي وسلافين بيلوبو الكرواتي، وانتهى به المطاف أخيرًا مع نادي الذيد الناشط في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، والذي أعلن تعاقده معه يوم أمس.

المباراة الخالدة لجيفرين مع برشلونة كانت في الـ29 من نوفمبر 2010 ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، العملاق الكتالوني تفوق آنذاك على ريال مدريد بخمسة أهداف دون رد وقد سجل اللاعب أحد خماسية فريقه.

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