سجل المواجهات يحمل خبرًا سعيدًا لتشيلسي بعد الوقوع أمام دينامو كييف

تشيلسي وقع في مواجهة فريق دينامو كييف في لقاءات دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، ويحمل الفريق اللندني سجلًا تاريخيًا جيدًا ضد الفريق الأوكراني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية والتي ضمت عددًا كبيرًا من كبار القارة من ضمنهم أرسنال وتشيلسي ونابولي وإنتر وفياريال وفالنسيا وإشبيلية وبنفيكا.

ولم تراعي القرعة أية معايير في تصنيف الفرق لمواجهات دور الـ 16 حيث تم تصنيفهم بالفعل في دور الـ 32 واتباع العديد من القوانين كالتي تمنع فريقين من نفس البلد من مواجهة بعضها البعض.

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وسبق لتشيلسي أن واجه فريق دينامو كييف الأوكراني في مناسبتين فقط من قبل كانا كلاهما في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2015-2016.

تشيلسي حقق الفوز في ملعبه بهدفين مقابل هدف وحيد وتعادل أصحاب الأرض دينامو في أوكرانيا مع البلوز بدون أهداف في اللقاء الآخر.

وعمومًا لم يواجه تشيلسي فرقًأ أوكرانية دون دينامو كييف سوى نظيره شختار دونستك لكن نتائج الموجهات المباشرة مع ذلك الخصم كانت مختلفة.

تعرض البلوز لأول خسارة على يد فريق أوكراني من شختار في أكتوبر 2012 بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2012-2013 وبهدفين مقابل هدف وحيد، ونجح البلوز في الفوز بمباراة ستامفورد بريدج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وتقام مباريات دور الـ 16 في يومي السابع والـ 14 من شهر مارس المقبل على ميعادين في السادسة و55 دقيقة والتاسعة بتوقيت وسط أوروبا.

جدير بالذكر أن نهائي البطولة من المقرر أن يكون في يوم 29 من مايو المقبل في مدينة باكو عاصمة أزربيجان.

سجل تشيلسي ضد فرق أوكرانيا

أهداف عليه أهداف له هزيمة تعادل فوز مباريات 5 6 1 1 2 4

سجل تشيلسي ضد دينامو كييف