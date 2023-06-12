سجلا أهدافًا أكثر من مانشستر سيتي .. نهاية حقبة ميسي ورونالدو في دوري الأبطال

النجم الأرجنتيني ونظيره البرتغالي بصما على نهاية حقبة تاريخية في كرة القدم.

قبل ساعات تم الإعلان عن فريق مانشستر سيتي بطلًا لدوري أبطال أوروبا ليسدل الستار على النسخة الأخيرة لدوري الأبطال التي تشهد وجود أحد الثنائي ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، على الأرجح.

ما لم يقرر أحدهما قريبًا العودة للعب في أوروبا والتواجد في دوري الأبطال، فهذا يعني أننا شهدنا أكثر من 20 عامًا من تلك المسابقة بوجود أحد هذا الثنائي الاستثنائي فيها.

البداية

بداية ظهور أحدهما في دوري أبطال أوروبا كان في موسم 2003\2004 بالتحديد عندما مثل كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد لأول مرة في دوري الأبطال.

قبل ذلك بموسمين لعب رونالدو لنصف ساعة أمام إنتر في الأدوار التأهيلية، وكان وقتها يرتدي قميص سبورتينج لشبونة البرتغالي فريقه الأول.

ومنذ ذلك التاريخ ولم ينقطع وجود أحدهما في دوري أبطال أوروبا، وحصدا سويًا تسعة ألقاب في تلك البطولة وربما كانا يستحقا الحصول على المزيد لولا بعض التفاصيل الصغيرة للغاية.

ميسي يلحق برونالدو

النجم الأرجنتيني لم يغب كثيرًا عن البطولة ولم يترك رونالدو وحده لفترة طويلة، فكان ظهوره الأول 2004 أمام شاختار وغادر من دور الـ 16 مع الفريق الكتالوني.

صحيح أن ميسي نجح في تحقيق أول ألقابه في دوري الأبطال قبل رونالدو بالتحديد في 2006 لكن البرتغالي لم يتركه كثيرًا ونال لقب 2008 مع مانشستر يونايتد.

أرقام لن تتكرر

كريستيانو رونالدو لعب لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وخلال تلك الرحلة الرائعة نجح في تسجيل رقم قياسي لن يتم الاقتراب منه قريبًا بواقع 140 هدفًا.

في المقابل وبقميصي برشلونة وباريس سان جيرمان سجل ليونيل ميسي 129 هدفًا في البطولة الأغلى وأقرب منافسيه هو روبرت ليفاندوفسكي بواقع 91 هدفًا.

كلاهما سجلا 269 هدفًا، وهو أكثر مما أحرزته بعض الفرق العريقة للغاية في تلك البطولة، وكان من ضمنهم باريس سان جيرمان قبل بداية الموسم الماضي، ومن ضمنهم أيضًا البطل الحالي مانشستر سيتي صاحب الـ 245 هدفًا في دوري الأبطال، وأتلتيكو مدريد ولديه 230 هدفًا، وفالنسيا وروما وموناكو وجلطة سراي وغيرهم من هؤلاء الذين وصلوا لنصف النهائي والنهائي من قبل.

بيت القصيد

ربما نكون قد أغلقنا ذلك الفصل من كتاب التاريخ بين ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا بالتحديد، بكون كلاهما لن يلعبا في المسابقة بالموسم المقبل على الأرجح.

لكن في النهاية فنحن هنا نتحدث عن ثنائي لم يتكررا في تاريخ كرة القدم، سيتركان خلفها إرثًا من الصعب أن نرى مثيلًا له في أي وقت قريب.