ستيوا بوخارست: سنتعاقد مع مدرب الشباب السعودي

هل يرحل سوموديكا عن الشباب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف جيجي بيكالي، رئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني، عن رغبته في التعاقد مع ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق نادي الشباب السعودي.

بيكالي قال خلال تصريحات لصحيفة "ديجي سبورت": "سوموديكا المدير الفني للشباب، قد يكون مدربًا لستيوا بوخارست خلال الموسم المقبل".

رئيس ستيوا بوخارست تابع: "سوموديكا أكد لي أنه يريد العمل معي خلال الموسم المقبل، ولدي رغبة أيضًا في هذا الأمر".

واختتم بيكالي تصريحاته مشددًا على أن تدريب سوموديكا لستيوا بوخارست، متوقف على نادي الشباب، وذلك حال موافقته على فسخ تعاقده.

الشباب يحقق نتائج رائعة مع سوموديكا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، خلف النصر المتصدر والهلال صاحب المركز الثاني.

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