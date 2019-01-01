ستيواني يؤكد كونه خيارًا لبرشلونة قبل بواتينج

ستيواني يتحدث عن كونه رغبة برشلونة قبل أن يتعاقد الكتلان مع بواتينج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث مهاجم نادي جيرونا كريستيان ستيواني حول وجود احتمالية لانتقاله إلى صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان كريستيان ستيواني على رأس قائمة أولويات برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وذلك رفقة كارلوس فيلا و كيفين برينس بواتينج.

وتعاقد برشلونة مع كيفين برينس بواتينج قادمًا من ساسولو على سبيل الإعارة، ليتحدث البعض عن احتمالية كون أخبار ستيواني وهمية.

ولكن كريستيان ستيواني أكد أن المحادثات بينه وبين برشلونة كانت حقيقية، وأنه كان قريبًا من الانضمام رسميًا لصفوف البارسا لولا بعض التفاصيل الصغيرة.

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وقال ستيواني: "لقد كان برشلونة في مفاوضات متقدمة مع جيرونا، وبالفعل تم الاتفاق على معظم التفاصيل، قبل أن يقرر برشلونة في النهاية التعاقد مع كيفين برينس بواتينج"

وأضاف: "اللعب لصفوف برشلونة كان حلمًا لي كما هو حلم لأي لاعب كرة قدم في إسبانيا، ولكن الأمور سارت في اتجاه آخر، وأنا لاعب في صفوف جيرونا الآن"

كيبا نافيًا "عصيان" ساري: ما حدث كان مجرد سوء تفاهم!

يذكر أن كريسيتان ستيواني يقدم أداء جيدًا مع جيرونا خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب هدافي الدوري الإسباني.