ستيرلينج يبحق عن انطلاقة قوية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ستيرلينج يتحدث عن حظوظ إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج إن مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يجب أن تمثل انطلاقة قوية لمنتخب إنجلترا نحو التحديات المقبلة.

وسيلعب منتخب إنجلترا أمام كوسوفو ومونتينيجرو خلال الأيام المقبلة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية قبل خوضه نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقبل هذه المواجهات، قال رحيم ستيرلينج إن مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ستعود بمنتخب إنجلترا إلى دائرة التحديات مرة أخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد قدمنا مستويات جيدة خلال المراحل الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى، نتمنى أن ننجح في تتويج ذلك"

وتابع: "المركز الثالث الذي حققناه في كأس العالم الأخيرة قادنا للأمام خطوة، أعتقد أن الفوز بدوري الأمم الأوروبية سيكون خطوة أخرى للأمام"

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يذكر أن إنجلترا كانت قد حققت المركز الثالث في كأس العالم بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على منتخب بلجيكا.